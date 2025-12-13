我是廣告 請繼續往下閱讀

晶片巨頭博通（Broadcom）雖然給出亮眼的季度財報，並對當前季度業績做出強勁預測，但不足以打消投資人對AI泡沫的疑慮，12日博通股價開盤即跌，收盤時仍重挫逾11%，連帶讓其他AI股承壓，資金持續從科技股流向其他板塊，美股主要指數均收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，週五博通股價下跌超過11%，拖累大盤和科技股為主的那斯達克指數，AI產業面臨的壓力加劇，投資人紛紛拋售與AI交易相關的成長型股票，進行獲利了結，週五的市場行情延續了輪動交易的趨勢。Argent Capital Management的投資組合經理艾勒柏克（Jed Ellerbroek）表示，眼下投資人對AI領域確實比較謹慎，並非完全悲觀，但就是較為小心和猶豫，認為同樣的東西不可能月復一月、永遠在市場上表現優異，所以這是正常的，屬於意料之中。12日收盤，美股道瓊指數報48458點，跌245.96點或0.51%；標普500指數挫73.59點或1.07%，報6827.41點；那斯達克指數瀉398.69 點或1.69%，報23195.17點；費城半導體指數收在7033.56點，跌377.92或5.10%。焦點個股方面，博通雖業績理想但未能滿足市場期望，股價收跌約11.4%；輝達（Nvidia）倒退約3.3%；甲骨文（Oracle）也未止瀉，再挫約4.5%；微軟則跌1%。