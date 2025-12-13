入冬最強冷氣團影響提早了！氣象專家吳德榮表示，今（13）天下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台越晚越冷。今先濕、明轉乾。一路冷到下周三冷空氣減弱，而「明晚、下周一晨及下周二晨」因輻射冷卻加成最冷，本島平地亦將挑戰10度以下。至於3500公尺以上高山降雪機率，吳德榮說，只有今天下半天有短暫機會。
今日天氣：越晚越冷、先濕後乾
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，華南有中高雲移出、迎風面低層雲堆積，伴隨降水回波，北海岸、大台北東側及東北部有降雨，花蓮沿海有小範圍降雨。
吳德榮表示，今天下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣愈晚愈冷。北部、東半部雲量增，有局部雨。
各地氣溫預測如下：
明（14）天起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；吳德榮表示，明天至下周二晨，白天陽光下舒適、早晚很冷。明晚、下周一晨及下周二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強，為首波能降至大陸冷氣團標準的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，要注意添衣保暖。
高山雪訊：僅短暫機會
這波冷氣團有降雪機會嗎？吳德榮表示，3500公尺以上高山降雪機率，僅今天下半天短暫處在微量飄雪的臨界條件（水氣、氣溫），是否能順利飄雪尚待觀察，而明天起轉乾，飄雪條件更差。
今晚至明日，由於大陸冷氣團發威，加上環境水氣充沛，臺灣中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，都有零星下雪或結冰的機會；追雪的同時，也請注意自身保暖安全。
回暖時程：下周三起
至於會冷到何時？吳德榮表示，下周二白天起、下周三冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，華南有中高雲移出、迎風面低層雲堆積，伴隨降水回波，北海岸、大台北東側及東北部有降雨，花蓮沿海有小範圍降雨。
各地氣溫預測如下：
- 北部： 22 度降至 13 度
- 中部： 15 至 29 度
- 南部： 15 至 30 度
- 東部： 14 至 28 度
明（14）天起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；吳德榮表示，明天至下周二晨，白天陽光下舒適、早晚很冷。明晚、下周一晨及下周二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強，為首波能降至大陸冷氣團標準的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，要注意添衣保暖。
高山雪訊：僅短暫機會
這波冷氣團有降雪機會嗎？吳德榮表示，3500公尺以上高山降雪機率，僅今天下半天短暫處在微量飄雪的臨界條件（水氣、氣溫），是否能順利飄雪尚待觀察，而明天起轉乾，飄雪條件更差。
今晚至明日，由於大陸冷氣團發威，加上環境水氣充沛，臺灣中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，都有零星下雪或結冰的機會；追雪的同時，也請注意自身保暖安全。
至於會冷到何時？吳德榮表示，下周二白天起、下周三冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。
- 下周四： 西半部晴朗，東側水氣增、北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率。
- 未來三天： 都是白天舒適微熱、早晚涼的天氣。
- 下周五： 有水氣從南海往台灣靠近，其影響程度各國模擬差異很大，需再觀察。