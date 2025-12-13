中央氣象署表示，受東北季風影響，昨（12）晚到今（13）天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。而入冬最強冷氣團緊接著也將在今晚來襲。氣象專家林得恩示警，預估在「周日到下周一清晨」降溫幅度最為顯著，全台各地將會冷的非常有感。台灣中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，有下雪機會。
今日天氣：北東濕涼、中南多雲晴
台大大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，今日白天天氣，仍受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區環境水氣偏多，降雨較為持續，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫陣雨機會。而苗栗以南地區則仍維持為多雲到晴的天氣。
林得恩說明，氣溫變化部份，清晨臺灣各地低溫大多在攝氏16至20度之間，局部地區溫度可能還會再低一些；白天，北部及宜蘭地區高溫約在攝氏21至22度，整日都是濕濕涼涼的，而中南部及花東地區高溫則在攝氏25至29度。
降溫時程：今晚急凍、周日一最冷
到了晚上，大陸冷氣團開始南下，中部以北及東北部地區氣溫會進一步下降，預估在周日（14）至下周一（15）清晨期間，降溫幅度最為顯著，全臺各地將會冷的非常有感。
高山雪訊：今晚明晨有機會
今晚至明日，由於大陸冷氣團發威，加上環境水氣充沛，臺灣中部以北及東北部地區3500公尺以上高山，都有零星下雪或結冰的機會；追雪的同時，也請注意自身保暖安全。
資料來源：林老師氣象站
