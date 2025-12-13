我是廣告 請繼續往下閱讀

▲辛龍時隔5年首度露面。（圖／記者王意馨攝影）

社群頁面大幅整理 刪除劉真貼文只留任賢齊互動

▲辛龍刪除劉真照片，留下任賢齊（如圖）等好友互動貼文。（圖／記者葉政勳攝）

MV配色藏密碼 粉色與白色呼應過往紀念

▲辛龍（中）自從愛妻劉真2020年離世後，整整淡出演藝圈5年，幾乎不再公開露面、活動全面停擺，近日首度現身尾牙演出。（圖／記者王意馨攝影）

5年沉潛的日常 把舞台留給女兒的笑容

復工檔期啟動 單曲逐步釋出、專場與商演同步規畫

歌手辛龍沉潛5年後正式復出，昨（12）日受邀現身企業年終尾牙舞台，首度在公開場合演唱新作，他帶來2首自創曲〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，旋律與歌詞皆圍繞「振作、向前」的意念；他坦言近年世界局勢動盪，創作時始終思考「如何把力量傳遞給在寒冬中的人」。對於外界熱議他把亡妻照片全刪，獨留跟任賢齊的照片時，辛龍坦言：「想把溫暖留給大家。」根據《ETtoday新聞雲》報導，對於外界關注他臉書移除與劉真相關照片，辛龍回應近年社群上有太多會讓人感傷的畫面，既然選擇回歸舞台，便希望把專頁調整成「能帶來好情緒的空間」；因此他保留了與任賢齊等多年好友的合照與互動，並稱「這些是一路支持我的力量」。辛龍提到，任賢齊至今仍常給予鼓勵，遠在北京的「蟲哥」也持續關心近況，這些兄弟情誼讓他在回歸之路上不致孤單，外界對社群清理動作的各種揣測，他以一句「有些事放心裡就好」作結，盼焦點回到音樂本身。辛龍復出首場演出現場反應熱烈，台下不乏跟唱與打拍的觀眾，讓他直呼久違的互動感「很踏實」，熟悉的渾厚嗓線比過往更有質感，收放之間帶著明顯的故事感，也宣示他以音樂人身分重新整裝出發的決心。有粉絲眼尖發現，新歌MV大量運用粉色調，而辛龍登台時選穿的白色系造型，也與他與劉真當年在夏威夷婚禮的Dress Code相互呼應，雖然他在台上不提私人情事，但這些細節仍被樂迷解讀為「以音樂寄託的思念」。辛龍受訪時僅低調表示，作品想呈現的是希望與溫暖，不願讓觀眾再陷入悲傷氛圍；他相信，情感可以化成創作中的色彩與節奏，留在聽者心裡，比任何直白的說法都更長久。粉絲也回以「理解與支持」，認為這是他用藝術緩緩收束過往牽掛的一種方式。談起空白期的生活，辛龍表示自己把重心放在家庭，「煮飯、接送小孩、寫歌」是最常見的日常，他分享女兒霓霓喜歡畫畫、研究花朵與蝴蝶，也偏愛粉紅色：「跟媽媽一樣」。假日會盡量帶孩子外出，但會顧慮旁人關注，盼女兒保有自由成長的空間。辛龍強調「我不是明星，我是父親」，希望用更單純的陪伴讓孩子踏實自信，談到外型變化，他笑說鬍子越留越長只是「回到自然」，不特意設計造型；出門時女兒還會幫他搭衣服，「她眼光比我好」，若演出時機合適也會讓女兒到場觀賞。重返舞台後，辛龍透露已有10多場演出接洽中，春酒檔期亦持續安排，他表示不會因空窗期而緊張：「表演經驗很多，最重要是把新作品好好分享。」發行策略方面，他傾向「單曲一路做」的節奏，待累積到一定曲量與成熟度，再整合為專輯。辛龍坦言目前也與友人討論贊助與演唱會投資方案，待時間點與作品狀態都到位，才會正式啟動大型專案，他強調復出不是一時衝動，而是把過去5年的生活體悟化作旋律與文字，持續輸出「溫暖與正能量」，期盼在每一個現場重新與聽眾相遇。