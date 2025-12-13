BLACKPINK快閃店今登場！時間地點、預約方式、聯名周邊價格速看

我是廣告 請繼續往下閱讀

重點一：夢幻聯動必買周邊

▲BLACKPINK X 道奇 棒球帽（9TWENTY/黑、粉），NT.2500。（圖／天擎公關提供）

粉絲必搶清單 & 價目表

棒球帽系列（New Era 9TWENTY）：



BLACKPINK X 道奇（黑／粉）：NT.2,500



BLACKPINK X 小熊（黑／粉）：NT.2,500



BLACKPINK X 大都會（黑／粉）：NT.2,500



BLACKPINK X 白襪（黑／粉）：NT.2,500





PSG 巴黎聖日爾曼聯名系列：



愛心／LOGO 款帽 T（黑）：NT.4,300



LOGO 款短 T（黑／米）：NT.2,100



數字款短 T（黑）：NT.2,100







▲「BLACKPINK X FANATICS」巴黎聖日爾曼短T（LOGO/黑、米，數字/黑），NT.2100。（圖／天擎公關提供）

▲「BLACKPINK X FANATICS」巴黎聖日爾曼帽T（愛心/黑），NT.4300。（圖／天擎公關提供）

重點二：滿額贈與打卡禮

BLACKPINK 紀念貼紙：



獲得方式： 在店內任一處拍照，上傳至個人社群（IG、FB、X等），出示給工作人員確認即可獲得一張。（送完為止）





BLACKPINK 限定紙圓扇：



獲得方式： 單筆消費滿 NT.3,000 即贈送一個。（不累贈，送完為止）







▲來店消費滿3000，即贈送BLACKPINK限定紙圓扇乙個。（圖／天擎公關提供）

重點三：活動資訊與預約方式

活動日期： 2025 年 12 月 13 日（五）至 12 月 28 日（日）





2025 年 12 月 13 日（五）至 12 月 28 日（日） 活動地點： 台北微風南山 4 樓（台北市信義區松智路 17 號）





台北微風南山 4 樓（台北市信義區松智路 17 號） 營業時間：



週日至週三 11:00 - 21:30



週四至週六 11:00 - 22:00





預約入場攻略：



每日 11:00 起開放抽號。



至快閃店現場透過 官方 LINE 抽號碼牌 。



依照抽到的編號，等待叫號後方可入場體驗。



BP快閃店「K-verse」官方LINE（掃QRcode加入）







▲BLACKPINK快閃店今（13）起至28日在台北微風南山4F登場。（圖／天擎公關提供）

BLINKs 請尖叫！《BLACKPINK IN YOUR AREA》快閃店即起至 28 日於台北微風南山 4 樓限時登場。現場採「LINE 抽號碼牌」入場，《NOWNEWS今日新聞》整理BP快閃店時間地點、預約方式、聯名周邊價格等重點，必買 MLB、New Era 聯名棒球帽（2500元）及 PSG 帽 T（4300元），滿額還送限定周邊，粉絲快衝！這次快閃店主打將 BLACKPINK 的經典「粉黑風格」，與 New Era、MLB、PSG（巴黎聖日耳曼足球俱樂部）等運動元素結合，不僅有滿滿運動能量，更自帶時尚氣場。現場除了好買，還有許多專屬好禮等你拿，記得手機充滿電再來！這場快閃店採取制度，建議粉絲提早到場準備。