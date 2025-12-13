我是廣告 請繼續往下閱讀

▲桃乃木香奈一下飛機就直衝台北師大，狂嗑比臉大的剉冰。（圖／翻攝自桃乃木香奈IG@kana_momonogi）

▲桃乃木香奈為了參加台灣粉絲見面會，提前抵達台北。（圖／翻攝自桃乃木香奈IG@kana_momonogi）

28歲日本前AV女優桃乃木香奈今年10月正式告別業界，結束長達10年的拍攝生涯，消息一出讓不少粉絲感到不捨。不過她並未因此淡出大眾視野，反而持續透過社群與亞洲各地的粉絲互動，舉辦見面會回饋支持者，隨著台灣活動時間逼近，桃乃木香奈近日悄悄抵達台灣，一下飛機就直奔台北師大夜市，狂嗑比臉大的草莓冰，也立刻在網路上掀起話題，讓不少粉絲驚喜直呼：「真的來了！」桃乃木香奈抵台後的第一站行程，並非觀光景點或飯店，而是直奔台北師大商圈附近的人氣冰品店，她在社群平台分享現場照片，只見她滿臉笑容地站在桌前，眼前是一碗堆得像小山般高的草莓刨冰，份量誇張到幾乎與她的臉同大，她開心地與刨冰合影，模樣相當興奮，顯然早已把這家店列入「來台必吃名單」。更讓粉絲驚訝的是，桃乃木香奈吃完第一碗草莓刨冰後，竟又追加了一碗抹茶草莓口味，完全沒有退縮，她形容冰品口感清爽、糖漿不膩，和日本的刨冰風味相當接近，因此一不小心就吃過量，她也分享一段趣事，表示結帳時才發現店家只收現金，幸好身上準備充足，否則差點陷入尷尬場面，這段小插曲也讓粉絲忍不住留言大笑。據了解，桃乃木香奈此次來台，主要是為了13日與14日在台北舉辦的粉絲見面會，活動時間從上午一路持續到晚間，內容包含合照、攝影、簽名等互動環節，並同步販售毛巾、壓克力立牌、寫真照、拍立得等限定周邊商品，票價7000元雖不算低，但仍吸引大批粉絲報名，顯示她即便引退，人氣依舊相當穩定。現年28歲的桃乃木香奈，憑藉甜美外型與親和力，在台灣累積大批支持者，她引退後持續經營社群，經常分享旅行、美食與生活點滴，從拉麵、壽司到各種甜點都來者不拒，展現反差十足的「大胃王」形象。截至目前，她的IG追蹤人數已突破 164 萬，證明即使卸下AV女優身分，仍成功維持高度關注度，這趟台灣行也讓粉絲更加期待她未來的動向與發展。