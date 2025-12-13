我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年將至，高人氣的立法院長韓國瑜也推出自己的個人桌曆，從3日預購，17日開始全面發行，每本還附上精美小卡，雖然每本要價498元，不過甫一推出立刻造成搶購，在momo購物網、博客來網站，都登上銷售排行榜冠軍。韓國瑜說，「謝謝大家，各位的支持我收到了，大家一起迎接新的一年！」韓國瑜推出個人桌曆，他說，「這些年走遍台灣的土地，看到許多人在自己的位置上努力打拚、照顧家人、關懷社會、愛護國家。也因為你們的陪伴同行，我一路走來，始終覺得滿心溫暖。我想將這滿心溫暖分享在這本《典亮祝福，歲月同行》的桌曆裡，希望在未來365天裡，我們帶著對彼此的溫馨祝福、在暖心歲月裡互相陪伴。」而因每本桌曆都附贈小卡，韓國瑜還一張一張慢慢親筆簽名，「希望能被大家收藏起來，祝大家有美好的一天。」