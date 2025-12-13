我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇正式為新援終結者迪亞茲（Edwin Díaz）舉行加盟記者會。這位30歲的右投，今休賽季與道奇簽下3年總值6900萬美元的合約（約合新台幣21.6億元），在道奇球場首度以新東家身分亮相，展現強烈的奪冠企圖心。迪亞茲身披象徵三名愛子的背號「3」號球衣登場時表示：「我來到這裡，就是為了贏球。我想和這支偉大的球隊一起，再次拿下世界大賽冠軍。這就是我的目標。Let’s go Dodgers！」語畢露出略帶靦腆的笑容。談到自己最具代表性的出場曲——Timmy Trumpet的〈Narco〉，迪亞茲也確認將在道奇持續使用。他直言：「當然會繼續用，我真的很期待。那首歌能在瞬間點燃球迷氣氛。我已經迫不及待想在第九局，伴隨Timmy Trumpet的音樂登板，然後拿下勝利。」迪亞茲也透露，曾向本季效力道奇的弟弟Alexis Díaz詢問球隊環境，對方形容道奇是「一個非常棒的組織」，讓他對新環境更加安心與期待。迪亞茲被視為今休賽季市場上最具實績的終結者之一。2025年球季，他繳出6勝3敗、防禦率1.63、28次救援成功的成績；生涯累積則為28勝36敗、防禦率2.82、253次救援成功，是當今聯盟頂尖的關門投手之一。道奇牛棚在上季成為明顯破口。球團前一個休賽季曾以4年7200萬美元簽下左投史考特（Tanner Scott），並賦予守護神角色，但Scott在61場出賽中僅拿下1勝4敗、防禦率高達4.74，季後賽甚至未獲登板機會。包括崔南（Blake Treinen）、耶茲（Kirby Yates）等資深後援也未能穩定發揮，使牛棚成為爭冠路上的致命弱點。道奇總管戈麥斯（Brandon Gomes）明言，迪亞茲將擔任球隊守護神角色，他表示：「當你把一名菁英終結者放進牛棚，整個投手調度都會變得更好。教練團不必再為第九局的人選煩惱，就能在前段局數做出最理想的配置。Edwin是一名在最大舞台上證明過自己的投手，我們要的正是這份可靠與信任感。」隨著迪亞茲正式到位，道奇牛棚結構也宣告全面升級。對於志在重返世界之巔的洛城軍團而言，第九局，終於有了最安心的答案。