立法院昨（12）三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，提前暫停退休所得替代率調降年限，退休所得替代率全面回溯至2023年標準計算，自2024年1月1日後不再逐年調降，也就是停砍公教年金。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，年改不該走回頭路，年改走回頭路就是「劫貧濟富」，而這也是史上最對不起年輕人的立院。「史上最對不起年輕人的立院！史上最不討論、讓民主破產的國會！」吳思瑤表示，2017年改上路，台灣社會花了花了一整年時間充分對話凝聚共識，而在立院內的討論更沒少過，她調閱2017年改法案表決前的二三讀程序，作為國會多數的民進黨，就算表決會贏，也堅守程序正義，尊重少數黨發聲的機會，2017公、教兩部法案共花整整6天進行二三讀程序，共有272人次立委發言辯論，少數黨可以說飽說滿。2025的今天呢？吳思瑤說，藍白連討論都沒收，只花兩個小時時間，只有14人次可以發言論述，「272比14！代表立院的討論大縮水、民主大倒退！」「基金缺口總是要補，藍白只說政府支付，卻不說財源哪裡來？」吳思瑤直言，大家心知肚明，7000億就是全民買單，「慷全民之慨討好特定族群，預支未來，債留子孫」。吳思瑤感嘆，對退休金領得多的族群「錦上添花」，而對領得少的族群置之不理，還再剝一層皮。