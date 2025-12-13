美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，但精明的會員都知道，在這裡「時機」就是金錢。根據外媒《GoBankingrates》與《消費者報告》分析，好市多內部其實有一套規律的促銷週期，若是不懂行情的消費者，在錯誤的時間點以原價購買以下 5 類熱門商品，恐怕會白白損失一筆不小的價差。
內行人才懂：5類商品千萬別買原價
Costco 的定價暗藏玄機，一般而言，價格尾數若為「.97」代表清倉折扣，「.00」或「.88」通常是經理特價，而「.99」則是常規價格。除此之外，針對特定品項，更要掌握下手的黃金期：
1. 電子產品：鎖定每季更新潮。好市多通常在每年的 1、4、7、10 月進行庫存更新，這時是入手電視、筆電的最佳時機，新舊機型交替下，最高可省下約台幣 6000 至 1.5 萬元。此外，氣炸鍋等廚房家電每 6 到 8 周也會有一波促銷。
2. 服裝：耐心等待30天 服裝類商品若上架 30 到 60 天未售出，往往會大幅降價。當你看到價格尾數出現「.97」時再下手，價格可能僅是原價的五折至七折。
3. 季節性商品：換季撿便宜 庭院家具在 8、9 月會有出清價，每套可省下數千元台幣；節慶裝飾品則在節日過後立即清倉，是不急用者的囤貨好時機。
4. 食品儲藏室：抓準廠商輪替 Kirkland 自家品牌的咖啡、堅果約每 8 至 12 週促銷一次；知名品牌如 Cheerios 或清潔用品則會輪流特價。建議關注每月的優惠券冊（Coupon Book），這通常是省錢的風向球。
5. 美容與保健品：每月固定折扣 知名護膚品牌與維他命產品，幾乎每個月都有廠商回饋活動，折扣期間購買單件成本可降低 20% 到 30%。
買貴不用怕？好市多「價格調整」服務大解密
除了挑對時間買，好市多還有一項讓會員讚爆的「後悔藥」機制。近期在國外社群論壇 Reddit 上，一名網友分享了驚喜經歷：他購買了一台 65 吋電視後，發現商品接連兩次降價。沒想到，好市多官方竟然主動寄送通知，並補發了兩張總價值 150 美元（約台幣 4600 元）的購物卡（Shop Card）作為價差補償。
這項被稱為「價格調整（Price Match）」的政策規定，會員在購買商品 30 天內若遇上降價，通常可申請退還差價。不過，目前台灣好市多並無「直接」退現金差額的服務，也較少出現主動通知退款的案例。
而且要注意台灣好市多已經公告，客製化商品、大型車輛及安裝類商品不可退貨。此外，自 2025 年 4 月 1 日起，貴金屬類（如黃金、白金條塊）也將不再接受退貨。
資料來源：GoBankingrates、消費者報告
