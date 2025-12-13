我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Key（如圖）因美國巡演行程缺席《我獨自生活》錄影。（圖／Key IG＠bumkeyk）

韓國諧星朴娜勑近日爆出無照醫療風波等爭議，遭控找一名沒有醫師執照的「注射阿姨」李姓女子為自己施打營養針。不料該事件意外牽扯到SHINee成員Key，網友捕捉李姓女子曾在社群PO出Key家中拍攝照片，疑似是認識10年以上好友，不過隨著事件延燒，Key與經紀公司SM娛樂始終保持沉默，引來《我獨自生活》觀眾連署發聲要求Key回應。而在昨（12）日，Key傳出缺席《我獨自生活》錄製，但據悉，不是因為爭議，而是因美國巡演行程缺席。朴娜勑遭爆無照醫療後，Key被發現疑似與該名李姓女子是10年知己，火速爆發爭議。在Key保持沉默的情況下，引發許多粉絲擔憂與不滿。不料昨日又傳出他預計缺席《我獨自生活》錄影，但不是外界猜測的因爭議缺席，而是為了前往美國進行《2025 KEYLAND : Uncanny Valley》巡演，早已向節目組請假。據悉，從12月3日到12月15日，Key在美國LA、紐西蘭、布魯克林、芝加哥等地進行演出。朴娜勑日前遭前經紀人們指控職場霸凌，透露任職期間被當傭人使喚，還曾因拒絕喝酒，被朴娜勑用杯子砸，為此他們控訴朴娜勑涉及職場霸凌、特殊傷害、非法代領處方藥、拒絕支付代墊款等行為，同時向法院提交了朴娜勑不當行為的證明資料。而其中非法代領處方藥更延伸出案外案，朴娜勑被爆請一名沒有醫療執照的「注射阿姨」為自己施打營養針，引起許多爭議。不料Key被爆出和那名女性是10年知己，她過去在社群上傳的貼文也被翻出，曾拍一隻貴賓狗，表示「10多年了你還這麼兇」，另外還提到一隻狗「garcons」，名字和品種都和Key寵物相同，加上房子內部擺設也和Key過去在《我獨自生活》中公開的佈置一樣，讓許多網友開始猜測這位女性和Key早就認識多年，也被猜測兩人是透過朴娜勑轉介認識。Key長年以《我獨自生活》固定班底身分展現真實生活，使許多觀眾相信他是言行一致且極具責任感的藝人，然而如今面對涉及個人交友圈的爭議，卻遲遲沒有回應。而《我獨自生活》的觀眾向來以支持出演者與節目內容為主，但此次事件首度促使粉絲以集體名義發出正式聲明，聲明指出，Key曾在節目中強調不應以過去框架定義自己，而要誠實面對當下的狀態，然而，粉絲認為他現在的沉默反而削弱了這些言論的說服力，希望Key親自站出來回應爭議。