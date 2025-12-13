我是廣告 請繼續往下閱讀

台股在本周四（11日）早盤創高後拉回，終場下跌375.98點，以28027.75點作收，守住2萬8千點大關；不過在大盤高檔震盪之際，高息ETF表現相對抗跌，其中群益台灣精選高息（00919）在12月以來、近一周、近一月期間報酬率表現都奪冠。法人預估，台股12月通常表現較佳，作帳效應顯現，年末行情機會大於風險。群益投信台股ETF研究團隊表示，歷史經驗顯示台股在12月通常有較佳表現，尤其在降息循環期間漲勢更為突出，過往統計亦顯示年底法人與集團作帳效應明顯，電子、鋼鐵、汽車及金融等類股在此期間的上漲機率與平均報酬具有相對優勢。研究團隊預估，在國際利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，年末行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，近期高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性。投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。謝明志指出，今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的，金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。12月以來報酬率看，群益台灣精選高息（00919）上漲2.28%，領先其餘規模千億以上台股高息ETF，包含大台灣高息低波（00713）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）、元大台灣價值高息 （00940）等，更打敗大盤的1.44%，績效表現如倒吃甘蔗。據了解，群益台灣精選高息（00919）第11次配息金額0.54元維持前一季水準，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10% 以上，除息日為12月 16 日，參與除息最後買進日為12月15日，投資人可留意息利雙收相關投資契機。