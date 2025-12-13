我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德下周一將邀約行政院、立法院、考試院國政茶敘，但立法院長韓國瑜表明不克前往。對此，賴清德今（13）日向韓國瑜喊話，希望他能再考慮，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下！」為因應財劃法、反年改等多項修法，對於國家民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，賴清德原本規畫下週一上午10時30分，邀請行政院、立法院跟考試院等三院長進行國政茶敘。不過，韓國瑜以立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，所以幾經考量後決定缺席，總統府則回應，感到意外與不解，但仍誠摯期盼韓國瑜能與會。賴清德上午出席宏道獎頒獎典禮，會前接受媒體訪問。針對韓國瑜表明不出席一事，賴清德說，當然希望韓院長能參與，因為有關國家的重大議題，除了行政院，及其他的院際以外，也希望立法院能夠參加，「我們希望韓院長能夠再考慮一下，我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下！」