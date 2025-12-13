我是廣告 請繼續往下閱讀

▲節目組公告證實橫山裕受傷消息，並且出面致歉。（圖／翻攝自《ドッキリGP》官網）

旋轉台遊戲出狀況 診斷需休養約2個月

▲橫山裕被選為2025年度人物之一。（圖／翻攝自IG@super_eight_official）

製作單位發聲明致歉 承諾強化安全管理

▲SUPER EIGHT成員橫山裕在錄製富士電視台整人節目時造成肋骨骨折與腰椎扭傷，需休養約2個月。（圖／翻攝自IG@super_eight_official）

日本綜藝圈驚傳錄影意外，富士電視台人氣整人節目《ドッキリGP》於昨（12）日對外證實，男團SUPER EIGHT成員橫山裕在參與節目外景拍攝時不慎受傷，經診斷確認為肋骨骨折與腰椎扭傷，需長時間休養，節目組也同步向橫山裕道歉。消息曝光後，立即在日本娛樂圈與粉絲圈掀起高度關注，也讓外界再度聚焦綜藝節目拍攝安全議題。根據節目官方公告說明，橫山裕是在進行外景遊戲環節時發生意外，當時他站在旋轉裝置上進行節目設計的挑戰，卻在過程中失去平衡，導致身體受到強烈衝擊，事後緊急送醫檢查，確認右側肋骨出現骨折情況，同時伴隨腰椎扭傷，醫師評估至少需要約2個月的休養時間，短期內恐難以進行高強度活動與工作。橫山裕今年迎來出道20週年，且剛被選為「2025年代表性人物」之一，事業正處於重要節點，卻在此時傳出受傷消息，令粉絲相當震驚。許多支持者湧入社群留言表達擔憂與祝福，希望橫山裕能專心休養、不要急著復出，也有粉絲指出，整人節目本就存在一定風險，期盼未來節目能更謹慎評估藝人安全，避免類似事件再次發生。《ドッキリGP》製作單位隨後在官網發布正式聲明，向橫山裕本人致上最深切的歉意，也對相關工作人員及因事件受到影響的觀眾表達抱歉之意，聲明中強調，對此次事故深感遺憾，未來將全面檢討節目流程，並加強拍攝現場的安全控管與風險評估，避免再度發生類似狀況。製作單位同時祝福橫山裕早日康復，能以健康狀態回到舞台。隨著事件持續延燒，日本網路也掀起對「整人節目尺度」與「藝人安全保障」的討論。有輿論認為，節目效果不應建立在可能造成傷害的風險之上，特別是對已有多年資歷的藝人而言，更需要完善保護措施，此次事故也被視為日本綜藝圈的警訊，提醒製作單位在追求娛樂性之餘，仍應將人身安全放在首位。