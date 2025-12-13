我是廣告 請繼續往下閱讀

政大人的回憶：40年堅持只休春節

▲政大開業40年的「今日書局」年底熄燈，網路上湧現不捨聲浪。（圖／木柵社團臉書）

難敵歲月與傳承斷層

實體書店生存戰：要搬2樓、地下才能活

▲台北車站開業72年的「力行書局創意文具專賣店」也在十月宣布清倉拍賣、準備熄燈。（圖／Threads@feliciatao）

政大商圈指標性地標「今日書局」，在陪伴學子走過40個年頭後，掛出紅布條宣布年底12月31日熄燈。不同於近年許多老店因不敵高房租或電商夾擊而倒閉，65歲的老闆孫永忠坦言，店裡其實還有賺錢，壓垮老店的並非租金壓力，而是自己「一年不如一年」的體力。面對無人接班的現實，他決定在膝蓋還能走動時華麗轉身，為這段書香歲月畫下句點。近日，「今日書局」門口掛上了「結束營業，清倉大拍賣」的紅布條，消息一出震驚不少政大校友與在地居民，網路上湧現不捨聲浪，紛紛感嘆「一個時代的終結」、「根本是兒時回憶」。老闆孫永忠接受《ETtoday》訪問時回憶，40年前退伍後便憑著一股勇氣創業。他是鄉下來的孩子，秉持傳統經營觀念，每天從中午12點工作到深夜，40年來堅持「只休春節」，其餘國定假日皆正常營業。事實上，為了適應市場變化，孫永忠早已調整策略，將店內文具占比提高至8成，書籍僅占2成，營運狀況一直相當穩定。然而，。他感嘆體力大不如前，加上下一代無意接班，讓他萌生退意，「想趁膝蓋還行的時候，多去走走」，就此停留在最美好的時刻。今日書局的熄燈，也反映了整個產業的困境。根據財政部統計，全台書店與文具店自2008年來已銳減近2000家，減幅高達2成。高力國際董事黃舒衛受訪分析指出，，付租能力有限，許多小店若不轉型或移往地下室、二樓營業，很難在精華地段生存；加上金興發、光南等複合式賣場與電商夾擊，讓傳統文具書店的生存空間被嚴重壓縮。今日書局雖靠著轉型撐過市場考驗，卻終究敵不過歲月流逝，成為時代洪流中的又一滴眼淚。