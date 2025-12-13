我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會昨日三讀通過反年改修法，對此，總統賴清德今（13）日受訪時表示，年金議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，而前總總統蔡英文任內完成前總統馬英九想完成，卻沒辦法完成的政策，希望朝野都能為國家、為人民社會的公平正義再三思考。立法院昨三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」和「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，提前暫停退休所得替代率調降年限，退休所得替代率全面回溯至2023年標準計算，自2024年1月1日後不再逐年調降，也就是停砍公教年金。賴清德上午出席宏道獎頒獎典禮，會前接受媒體訪問。賴清德表示，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去蔡英文總統任內，花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有這個共識、結果。賴清德提到，蔡英文完成了一項，不僅是前總統馬英九想要完成，沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候，不應該再走回頭路。賴清德呼籲，希望反年改的法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考、為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠好好再討論。