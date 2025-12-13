我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄瑞豐夜市11日有烤玉米攤商遇到顧客以千元鈔票換錢，竟發現收到「影視道具」假鈔，隨即報警。警方獲報到場後，查出23歲陳姓女子、35歲謝姓女子持有4張道具鈔，兩人依詐欺罪嫌移送偵辦。警方指出，昨（11）日晚間6時許接獲報案，瑞豐夜市發生消費糾紛。龍華派出所員警到場後查明，23歲陳姓女子與35歲謝姓女子持假道具千元鈔向攤販換取真鈔，被害攤商察覺異狀後報警，警員在現場共查獲道具鈔4張，全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。據了解，經查，2人持道具紙鈔，向攤商換取真鈔，刻意挑選店家最忙碌時下手。她們先以真鈔購物，建立攤商信任，第二次、第三次拿出假鈔購買刈包、珍奶等食品。高雄瑞豐夜市業者表示，11日晚上六點多有2男2女來店三次，第一次拿真鈔消費，換取店家信任後，其中兩名女子第二次掏出假鈔再次上門，眼看店家上當，第三次又拿假鈔要來換真鈔，當場被店家逮個正著。警方呼籲，民眾切勿心存僥倖，以道具鈔或假鈔從事不法，以免觸法受罰。攤商及民眾在收款時務必仔細查驗，以防受騙。如遇可疑情況，請立即撥打110報案或165反詐騙專線查證，共同維護社會治安及財產安全。