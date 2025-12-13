「320+1」嘉義市城市博覽會已於昨（12）日熱烈展開，將至12月28日，嘉義市政府表示，活動共串連嘉義市立美術館、檜意森活村、嘉義文學館等17座在地地標，並結合超過百家在地品牌，且將舉辦16檔主題展覽、50場以上活動免費參加。本文整理三大主題區、17地標與亮點等資訊一次看。
什麼是「320+1」？
今年是嘉義市建城321年，嘉義市博會以「320+1」命名，「+1」既代表每一位市民、每一次參與，也代表每一個讓城市更好的行動。嘉義市城市博覽會標榜有3大展區、16檔展覽、30場表演、50⁺種活動、1000⁺位在地與跨域人才。
🟡「320+1嘉義市城市博覽會」主要資訊
展期：2025年12月12日（五）～12月28日（日）
時間：週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00
展覽地點：嘉義市政府北棟大樓預定地、嘉義市政府、嘉義市立美術館、檜意森活村、嘉義文學館等嘉義市全區17個地標
門票價格：免費參加（部分入館仍需購票）
🟡「320+1嘉義市城市博覽會」亮點：
本次博覽會的核心由三大主題展區組成，各自呈現嘉義城市發展的不同面向。
主題一、「共享城市」主題：
以嘉義市政府周邊公共空間為主軸，強調「城市由市民共同創造」的核心精神。包括《Wooden Wonders 嘉義市博永續願景館》以木構敘事呈現永續願景；《嘉義大舞台》以文化與節慶活力展演聚焦城市印象；《我們嘉義輪》以年輪概念象徵城市記憶累積；《嘉義大市》則以市集文化連結市民生活。展區以開放式的公共場域，讓每位市民都能成為城市故事的共同書寫者。
📍市博共享場：嘉義大舞台
地點：嘉義市政府北棟大樓預定地（嘉義市政府對面）
時間：
12月12日(五) 17:30 開幕晚會
12月12日(五) 19:30-21:00 開幕大秀《嘉義進行曲：時間列車》
12月13日(六) 16:50-21:00 嘉常band換《美好加一音樂節》
12月14日(日) 18:30-21:00 台語經典音樂會《咱的歌·咱的聲》
12月17日(三) 17:30-21:00 金星製作舞台劇《寶島一村》
12月20日(六) 18:00-20:30 2025嘉義市國際管樂節
12月21日(日) 18:30-21:00 聲響派對
12月24日(三) 19:00-21:00 扯鈴轉動老城光《鈴能的挑戰》
12月27日(六) 19:00-21:00霹靂魔幻音樂會《樂武震天》ft.嘉頌重奏團
12月28日(日) 18:30-21:00 閉幕大典《+1+1+1派對》
說明：
一、12月14日舉辦台語經典音樂會《咱的歌・咱的聲》，邀請多位台語樂壇歌王歌后輪番獻唱，卡司包含曾心梅、羅時豐、曹雅雯、羅文裕、蕭煌奇 ft. 李炳輝。
二、嘉義城市博覽會與第33屆嘉義國際管樂節聯名，歌手范曉萱將在12月20日管樂節壓軸晚會演出，慶祝出道滿30週年。她將與100%樂團、黃宣等音樂人同台，重溫2009年為嘉義管樂節創作的經典主題曲《管他什麼音樂》帶來的回憶。
📍市博共享場：嘉義大市
地點：嘉義市政府北棟大樓預定地（嘉義市政府對面）
時間：每週三與週末 15:00-21:00 開市
主題二、「宜居城市」主題：
以生活風格與文化深度為核心，呈現嘉義介於自然與人文之間的獨特韻味。展構如《嘉私選物》展現生活美學，《321 Party! 嘉義潮流節》匯聚青年文化與創意能量；《嘉義顯影 KAGI LUTS》以 XR 技術重塑城市影像；《重生 Emergence》與《蒲添生運動雕塑》將自然、雕塑與藝術結合；《諸羅紀：人在·神在·城就在》與《相逢在庭前》以歷史敘事與文化記憶深化城市底蘊。宜居城市從最接近日常的細節出發，凸顯嘉義溫暖、舒適與富含文化層次的生活魅力。
主題三、「摩登城市」主題：
則以當代美學、城市創作與青年視角展現嘉義的新風貌。《幸福嘉義》以中央噴水池為核心，透過環形LED、幸福留言與城市影像構築情感舞台；《播放嘉義 WE PLAY+1》以播放清單、桃城限定商品與城市走讀串聯街區創意；《摩登嘉義，就是我的日常風景》以文學、音樂、繪畫描繪嘉義的摩登日常。
《嘉義大教室》展出21校、超過500名學子作品，呈現下一代對城市的想像。並結合「2025嘉義市國際管樂節」第33屆盛會，展現嘉義作為「管樂城市」的獨特文化品牌。
資訊來源：「320+1」嘉義市城市博覽會、嘉義市政府
