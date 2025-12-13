我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市桃園區國際路平交道，有對情侶昨（12）日下午4時20分疑似起嚴重口角爭執，雙方闖入平交道，女方則橫躺臥在鐵軌旁，男友試圖拉起，沒想到兩人慘跌。所幸路人趁著北上區間車抵達前，按下緊急按鈕，列車停在平交道上未釀事故，肇事男女見狀開溜，造成至少4車次誤點半小時。鐵路警察局台北分局持續追查情侶身分，將依公共危險罪送辦。目擊民眾表示，有一對年輕男女今天下午4時13分，在台鐵縱貫線K059+865國際路平交道附近發生激烈爭吵，男女一路追逐，最後由鐵道旁的小路鑽進鐵軌區，又繼續站在鐵軌旁口角，女子情緒激動，男子則頻頻求饒急勸阻。附近民眾擔心嘉義北上基隆的區間車即將通過，為免發生意外，按下裝設在交道兩側警示箱上的「緊急按鈕」，系統立刻通知台鐵行控中心，並啟動列車緊急處置，列車行經北上路段，當場停在平交道上，男子見事情鬧大了，急忙拉著女子跑離，桃園警分局中路所趕抵時，情侶已無影蹤，整起事件在4時19分排除，列車得以順利通行。對此，鐵路警察局桃園分駐所副所長沈峰名說明，昨天下午4時20分，有兩位民眾闖入桃園區國際路平交道，導致台鐵2194次區間車緊急煞車，經查兩人涉《刑法》公共危險罪，全案調查後，函送桃園地檢署偵辦。台鐵公司稍早說明，2194次區間車昨天下午4時14分行經內壢至桃園間的國際路平交道（K59+865）處，司機發現有民眾在路旁有侵入平交道行為，所幸路人將其拉住並未侵入。台鐵公司接獲通報後，即時起該路段限速25K/H慢行，並通知鐵路警察前往查看，鐵路警察在4時40分抵達現場，並未看見吵架情侶，於是回報現場報狀況已排除，即時起慢行解除，這起驚險事故總共影響4列次延誤30分鐘。