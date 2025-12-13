我是廣告 請繼續往下閱讀

▲秀英（左）已與鄭敬淏（右）穩交13年。（圖／秀英IG@sooyoungchoi、鄭敬淏IG@jstar_allallj）

▲Tiffany（右）與卞耀漢（左）以結婚為前提交往中。（圖／Tiffany IG@tiffanyyoungofficial）

韓國女子天團、有「女帝」之稱的少女時代今（13）日傳出喜訊，Tiffany認愛演員卞耀漢，坦承以「結婚為前提交往」，還傳出預計在2026年秋天步入禮堂。消息一出讓粉絲又驚又喜，但這也讓不少粉絲聯想到已穩定交往鄭敬淏13年的秀英，原本大家都猜測秀英會是第一位結婚成員，還狂催婚，沒想到半路殺出的Tiffany搶先爆出婚訊，意外引發粉絲討論。秀英在鄭敬淏於2012年9月退伍時結識，兩人因在同一個教會遇見並結緣，於2014年被拍到約會照片而曝光戀情。不過兩人的愛情也不是一開始就受到祝福，由於秀英所屬的團體少女時代是一線女團，但當時的鄭敬淏知名度並不高，不過隨著鄭敬淏一步一步的努力，也終於成為主演等級演員。鄭敬淏也曾透露繼續演戲原因是秀英，「想讓她看到我最好的一面，讓她知道我是個值得依靠的人，也是個不錯的演員」。秀英與鄭敬淏至今已交往超過13年，兩人對戀情低調，直到近年才開始偶爾在節目中提到對方，雖然沒有公開同框過，但常常被目擊到甜蜜約會的身影。而兩人也不吝於支持對方，秀英去年10月在日本solo出道時，鄭敬淏被捕捉穿著帶有秀英照片的衣服，現身台下力挺女友。而兩人交往13年依然甜蜜，也被外界譽為「神仙情侶」，不斷敲碗他們結婚，對於催婚，秀英則低調表示「有好消息會告訴大家」。不過沒想到正當大家都以為，秀英會成為第一位結婚的少女時代成員時，卻突然爆出Tiffany即將在明年秋天結婚的消息，讓粉絲又驚又喜。據了解，卞耀漢與Tiffany是因合作Disney+原創影集《三植叔叔》而逐漸熟識，兩人在劇中有浪漫吻戲，因而假戲真做，成為真情侶。事實上，Tiffany曾在談到與卞耀漢的合作時表示是對方粉絲，卞耀漢也透露Tiffany是自己的英文老師，「我在拍攝現場非常依賴她」，一字一句都透露出滿滿甜蜜。Tiffany與卞耀漢從工作夥伴發展為戀人，在劇中展現良好默契，戲外也因長時間相處建立深厚信任，最終發展成穩定關係。緋聞爆發後，卞耀漢所屬經紀公司Team Hope火速證實兩人以結婚為人生目標前進，但對於婚禮時間，公司則表示尚未有具體婚禮日期，一切仍在規劃階段，並轉述兩位當事人的心意，透露若未來相關計畫確定，將會第一時間親自向粉絲說明。