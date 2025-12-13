冷氣團來襲，低溫下探10度以下！日本國民品牌UNIQLO近期「無縫羽絨外套」和被封「海豹毛衣」針織衫在社群討論度爆表。不過，這兩件爆款可能要先讓讓了，台灣國民品牌NET近期推出一款長版「貂皮大衣」，原先被指超難駕馭、甚至有點雷，未料一名霸氣的爸爸卻穿出「飄撇」感，狂吸超過5萬人按讚，全網跪求他一定要買下來！
NET推「魔王級單品」 連知名造型師都想挑戰
這波風潮始於一名網友在Threads發文，表示發現NET近期出了一款棕色仿「貂皮大衣」，有分尺寸，售價1999元，原PO忍不住問道：「有人可以駕馭嗎？」
這件充滿挑戰性的單品，連名造型師李明川都忍不住試穿挑戰，笑說：「NET瘋了，開始出這些不實穿的鬼東西，那我只好用新台幣陪他們一起瘋，畢竟也才1999元！」甚至考慮要不要乾脆為這件衣服辦個主題趴。
撞衫周杰倫？網笑翻：穿去北海道會被獵殺
貼文一出立刻引起熱烈討論，網友發揮創意紛紛留言「適合養一堆大麥町（庫伊拉風格）」、「這一件穿去北海道要小心點（會被當熊獵殺）」、「看起來像一隻熊」。
眼尖網友更翻出周杰倫、蔡依林多年前在演唱會「雙J同台」的合影照，當時周董就穿著極為類似的毛皮大衣，讓網友直問：「難道流行回來了嗎？」許多人也紛紛上傳自己或男友的試穿挑戰影片，結果多數都像「暴發戶」或根本撐不起來，直到下面這位爸爸出現。
5萬人朝聖「霸氣老爸」 網暈船：請原地出道
一名女網友忍不住將爸爸試穿這件NET大衣的影片上傳到Threads分享，寫道：「NET的這件貂毛大衣我爸駕馭得了，我媽在旁邊笑到岔氣。」影片中，爸爸雙手插口袋、眼神犀利，霸氣外露的模樣震驚全場，最後還來個「搞笑反差」動作，影片瞬間爆紅，狂吸超過5萬人按讚。
