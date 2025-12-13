我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市烏日區今（13）日清晨驚傳一起火燒車事件！一名39歲謝姓的男子在休旅車內，點燃「松香油」，導致整輛車燒毀，其手腳及下巴都有明顯的燒燙傷，被緊急送醫救治。消防人員到場後，現場車輛已無火勢，男子全身上下合計40%三度燒燙傷，所幸意識清楚。男子表示，當時因他在車內使用松香水，沒想到不慎起火燃燒；詳細事件尚待調查釐清。警消於今日清晨6時許接獲民眾報案，指烏日區第九公墓停車場發現一輛汽車正全面燃燒，隨即派員前往救援。消防人員趕赴現場後，發現該輛轎車已被火焰吞噬，陷入一片火海。雖說，車主早自行從車內脫困，但他身上包括手腳和下巴多處部位皆有燒燙傷，救護人員立即對男子進行初步處理，隨後緊急將他送往台中榮民總醫院進行救治。至於起火原因，這名男子供稱，事發當時，自己正在車內使用松香水，過程中疑操作不慎，導致松香水被引燃，由於松香水屬易燃揮發性液體，進而讓整輛汽車起火燃燒，且火勢蔓延速度極快。目前消防隊已將火勢撲滅，但車體已被燒成焦黑骨架。烏日警分局說明，警消到場時，駕駛謝男已自行逃出車外，但手腳、下巴有輕度灼傷，意識清楚、無生命危險，送往臺中榮總救治並通知家屬，警方已派員到場採證，詳細起火原因仍待台中市政府消防局火調科釐清