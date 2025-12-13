高雄流行音樂中心年末壓軸活動「2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국」將於今（13）日、明（14）日登場，第四屆下酒祭，網羅臺、韓兩地人氣下酒菜品牌與物產，BLACKPINK成員LISA打卡認證的「炸記」也將現身，更有韓國知名歌手開唱。尤其必看兩大啦啦隊女神安芝儇與南珉貞的現場料理秀。
高雄流行音樂中心表示，「2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국」今年再度攜手韓國觀光公社，將於12月13日、14日下午3點至晚間10點，在高流戶外海風廣場盛大登場！活動匯集臺、韓兩地超過50個美食品牌與10組人氣歌手、樂團輪番開唱，更有K-POP隨機舞蹈挑戰、DJ派對演出。
🟡「高流下酒祭」亮點整理：
現場特別重現韓劇經典的布帳馬車場景，並與多個韓國旅遊單位合作，打造多元的韓國美食體驗，將原汁原味的韓國風情完整搬進高雄。「下酒祭」以下酒菜為主題，匯聚兩國南部最具代表性的在地美食。韓國部分特別邀請江原道料理團隊，臺灣地主隊則派出雲林知名品牌「台米菜飯」帶來暖心「台式解酒湯」、高雄旗津老字號「旗津順」烤小卷，以及榮獲「500盤」美食評選肯定的「打鹿岸原住民人文主題餐廳」BBQ等強勢登場，呈現南臺灣的熱情風味。
值得一提的是，上個月結束高雄演唱會行程的韓國頂流女團 BLACKPINK，成員LISA曾於個人 IG 限時動態分享演唱會花絮時，秀出高雄「炸記」的迷你西多士，引發現場爆單與排隊熱潮，本次「下酒祭」，確定「炸記」將限時出攤。
🟡「高流下酒祭」相關活動亮點整理：
📍5 組臺灣藝人 × 5 組韓國新聲：
公館青少年 GGteens、梁河懸 、椅子樂團 The Chairs、上山、普通隊長 Captain Ordinary、KIK、Choi Ingyeong 최인경、Bily Acoustie 빌리어코스티、Lee Aram이아람、屋頂月光 옥상달빛Okdal
📍 K-POP隨機舞蹈 X 韓豚俱樂部：
12月13日韓流最前線：15 : 50 - 16 : 50
12月14日二代團經典 × 新世代混搭：15 : 50 - 16 : 50
📍夜間DJ之夜
從少女時代、Super Junior、2PM、KARA、T-ara 經典串燒，一起唱跳到最後，重溫韓流回憶！
📍 安芝儇 × 南珉貞兩大啦啦隊女神料理秀：
時間：12月13日安芝儇 將製作 馬鈴薯煎餅 、12月14日南珉貞製作忠武海苔飯捲
活動場次：18 : 00 - 19 : 20、19 : 40 - 21 : 00
規則：活動前 30 分鐘於指定區域排隊，觀賞隊伍中間不清場，離開原位是為棄權，試吃發放完畢為止。
「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」 現場有17公尺高聖誕樹
高雄流行音樂中心也預告，今年在珊瑚礁群、鯨魚堤岸舉辦的全新活動「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」，現場已有17米高的巨型聖誕樹。另外，也規劃多場音樂與親子活動：12月20日（六）「南面舞台」、12月24、25日「聖誕舞台」將邀請重量級歌手與人氣團體接力開唱，完整卡司名單12月公布。12月20、21日與12月27、28日則有「街頭舞台」，化身親子歡樂天地，結合馬戲團、民俗技藝與特技舞蹈。
此外，「港灣聖誕市集」 則於12月20、21日、12月24日～28日開市，集結各式歐洲經典美食與甜點，從德式香腸、傳統西班牙吉拿棒、焦糖蘋果、薑餅與熱可可， 現場還能品嚐熱紅酒、歐洲啤酒與無酒精飲品，並可購買手工熱紅酒香料包帶回家DIY。市集期間亦有多組音樂人與表演團體接力演出，從聖誕音樂會、現場演唱到舞蹈秀，讓港灣洋溢濃厚節慶氛圍。
資訊來源：高雄流行音樂中心
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
