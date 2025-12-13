我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張柏芝（如圖）長相出眾，網友對她孩子的外表也期望很高。（圖／翻攝自張柏芝微博）

▲謝霆鋒年紀越成熟越有型，他的兩個兒子也逐漸長大，外界關心他們的外表是否有遺傳到他。（圖／翻攝自謝霆鋒微博）

▲Lucas（右）在餐廳聽音樂、滑手機，網友卻在討論他的長相有沒有遺傳到爸媽的優點。（圖／摘自 橘子娛樂微博）

▲仍有網友覺得Lucas長得帥，認為在人群中明顯出眾。（圖／摘自 橘子娛樂微博）

張柏芝被前經紀人告上法庭、指控她預支片酬卻未履約拍片，向她求償至少1276萬港幣（約合台幣5138萬元），成為近日香港娛樂圈的大新聞。她與謝霆鋒所生的大兒子Lucas，則被網友巧遇、拍下最新身影，但一頭捲髮卻讓他的長相被諷「沒遺傳到爸媽」，還遭稱「有東南亞味」。更有網友把謝霆鋒現任女友王菲拖下水，表示「如果是他們生的肯定是神仙顏值無疑了」。儘管與謝霆鋒離異多年，張柏芝還是會跟他繼續連在一起，因為兩人生了Lucas、Quintus這兩個兒子，家人的關係永遠切不斷。有網友發布巧遇Lucas的照片，只見已經長大的他，坐在餐廳裡聽著音樂、滑手機，專心的在個人世界裡。不過Lucas的模樣，有人覺得帥，有人覺得還好，認為沒有爸媽那麼突出。可是當網友把王菲搬出來，認為她和謝霆鋒如果生孩子會更好看，當場被其他人反駁：「王的兩個女兒很美？」還有人問道：「王菲又不是沒生過，好看嗎？」明明沒她的事，卻也無端被捲進來，連帶孩子們跟著中槍。有人覺得Lucas和一般人相比，長得當然算是帥，可是爸媽的外表太突出，不免讓人覺得不符預期。某網友評斷：「爸媽顏值90分，他是80分，不過已經可以屌打大部分星二代了，很多星二代顏值也就60分。」卻還是有毒舌者硬是要批評：「不但不帥，甚至還有點醜。」有網友嘗試把他的髮型換成直髮，取代原本的捲髮，認為這樣會讓他顯得更帥，亦得到其他人贊同。其實每個人的審美標準都不一樣，有人獨鍾白淨、粉嫩花美男，也有人喜歡自然、健康的感覺。Lucas因為爸媽都是知名藝人，因長相引起熱烈討論，甚至還成為熱搜話題冠軍，大概是身為明星下一代躲不掉的宿命。