實際結果將於明年球季開始前公布！

▲廉世彬（左起）、河智媛、禹洙漢樂天3本柱新賽季恐解散。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲河智媛季中遭遇經紀公司老闆被刺身亡事件。（圖／記者吳翊緁攝影）

對此，樂天桃猿球團正式回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，外界所傳的各項消息皆非正式對外資訊，實際結果將於明年球季開始前公布！」

▲禹洙漢在台灣的經紀公司季中因為失去負責人，公司政策一度停擺。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲廉世彬（如圖）與韓方經紀公司約滿到期，未來以個人方式在台灣與韓國接案。（圖／記者吳翊緁攝影）

中職樂天桃猿啦啦隊近期再度成為輿論焦點，原因並非場上戰績，而是「樂天韓籍三本柱」的合約動向遲遲未明，由廉世彬、禹洙漢與河智媛組成的3人組，過去一年以整齊應援風格與高人氣累積大量粉絲，如今卻傳出續留情況出現變數，甚至可能面臨解散局面。外界盛傳3人之中僅廉世彬有機會續留台灣，讓不少支持者開始為其餘2人的未來感到不安，對此樂天球團今（13）日也發表聲明，直言：「根據《鏡週刊》報導，樂天球團對外保持低調，並非刻意迴避，而是實際關鍵並不完全掌握在球團手中。禹洙漢與河智媛隸屬的經紀公司「MUGEN 無限夢想」在遭遇老闆被刺身亡後，目前正面臨資金與營運壓力。據悉樂天球團正在觀察該公司是否能在短期內完成新一輪資金籌措，若至明年3月底、新球季開打前仍無法找到金主維持運作，2位女孩恐將被迫中止在台活動，返回韓國發展，樂天也難以再行續約。無限夢想今年歷經重大變故，公司負責人於8月間意外身亡，對整體營運造成極大衝擊，公司內部決策一度停擺，旗下藝人的工作安排與未來規劃全面受到影響，雖然樂天原先與無限夢想簽有為期3年的合作合約，但若公司確定無法持續運作，相關合約條款反而可能限制藝人去向。據悉在合約未妥善處理前，禹洙漢與河智媛短期內不僅難以續留樂天，也無法自由轉往其他中職球團，處境相當被動。值得注意的是，今年樂天桃猿奪下總冠軍後，3位韓籍女孩仍特地調整行程返台參與封王遊行，展現對球隊與台灣球迷的高度重視與情感連結，然而隨後卻傳出球團基於「開源節流」考量，內部評估可能僅續留廉世彬的消息，讓許多粉絲感到錯愕。相較之下，廉世彬的未來方向較為清楚，她近期雖因個人事件成為話題人物，包含曾指控遭韓籍經紀人性騷擾、導致恐慌症復發而需就醫治療，事件在韓國網路掀起不小討論，隨後韓國IDEA-H公司也宣布與她合約期滿後不再續約。不過廉世彬仍持續與台灣經紀公司協奏曲文創合作，並於今年9月加入台中連莊職業排球隊啦啦隊「Little Witches 連莊小魔女」，被外界視為她明確表態將持續深耕台灣市場的重要訊號。