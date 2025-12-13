我是廣告 請繼續往下閱讀

賴清德總統預定下週一15日邀請行政院、立法院及考試院院長進行國政茶敘，不過，立法院長韓國瑜已表達不克出席。民眾黨今（13）日表示，肯定韓國瑜拒絕被摸頭，並指出賴清德喝茶作秀無助國政，誠懇與在野溝通才是正道。民眾黨主席黃國昌表示，韓國瑜是在給賴清德總統留面子，給他下台階。為因應財劃法、反年改等多項修法，對於國家民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，賴清德原本規畫下週一上午10時30分，邀請行政院、立法院跟考試院等三院長進行國政茶敘。不過，韓國瑜以立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權，所以幾經考量後決定缺席黃國昌今日在中央黨部受訪，針對韓國瑜婉拒國政茶敘，黃國昌表示，「韓院長說話非常有藝術，他是在給賴清德總統留面子，給他下台階」，今年2月賴清德首次召集五院院長的院際協商，那時候韓國瑜非常有風度去參與了那個院際協商，也在會上直接勸告賴清德總統，以民進黨主席的身分，呼籲停止惡意的大罷免。黃國昌說，結果換來的是什麼換來的是對於韓國瑜院長苦口婆心的勸告，賴清德不僅沒有聽下去，反而變本加厲，在團結十講當中，公開呼籲剔除雜質，以國家元首、執政黨黨主席的身分跳到第一線，濫用政府的資源，帶頭搞大惡罷，台灣人民32比零的結果，已經清楚的告訴了，民進黨政府答案。媒體又問韓國瑜不出席這個總統邀約的茶敘，韓國瑜表示他無法代表立院各黨派，會不會覺得就是總統應該找在野黨的領袖直接對話，而不是要讓韓國瑜背鍋，黃國昌對此回應說，賴清德事實上只是想要找韓國瑜來背鍋，上次慘痛的教訓，相信全體國人都還記憶猶新，韓國瑜展現了他的智慧，從過去的經驗學到了寶貴的智慧，不會再被賴清德消費拿來背鍋。黃國昌表示，賴清德他自己心裡也很清楚，他曾經有一度說要找在野的領袖誠懇的共商國事，結果呢？他事實上只想要找大家去聽他們訓話，民眾黨要求公開溝通對談，讓全體台灣人民好好的聽一聽，主要政黨的領袖對於目前台灣所面臨的重大危機、對於台灣現在內外交相迫所產生的問題、對於人民、對於勞工、對於中小企業所面臨的苦痛到底要如何解決。「我們都答應了，結果最後賴清德總統卻選擇繼續躲在自己的總統府裡面抱團取暖。」