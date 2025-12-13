我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莊男深夜緊急發聲澄清，並沒有幫伴侶開脫。（圖／翻攝自莊男臉書）

近日社群平台流傳一名男子對柯基怒吼、丟物品及棒棍揮打影片，惹火網友通報北市動保處，男子身分也被起底，指為手搖飲「茶聚CHA'GE 」加盟店詹姓負責人，不僅店家被刷負評，品牌也終止合作，動保處則將該柯基犬送往特約動物醫院安置。風波更延燒至詹男的同性伴侶、牙醫師莊姓男子身上。對此，該男子經營牙醫診所的醫師配偶發出聲明，但被網友砲轟質疑切割，他深夜再度發聲。該牙醫的第一份聲明表示，配偶詹姓男子涉及虐待犬隻事件，純屬個人行為，與其經營的牙醫診所無關，應由詹先生自行承擔法律責任，請社會大眾勿將矛頭指向牙醫診所。牙醫強調，自己珍愛寵物柯基犬，對配偶行為感到憤怒，絕不容忍，並承諾會督促詹先生面對法律責任，向社會大眾致歉。原先的發聲澄清，但內容卻被質疑「切割」，因此深夜再度出面說明，強調目的僅是要交代法律關係，並非為虐狗行為開脫，更透露已與詹男分居，狗、貓也由他親自安置，將持續負責毛孩安全。牙醫強調，目前動保處已將貓咪晶片過給他，但依照其建議，狗狗的部分先暫不過給他。他重申，稍早的聲明與詹先生為配偶，目的僅止於說明二人目前的法律關係，無意為其開脫，並承諾會堅持維護後續毛孩子們安全。北市動保處12日回應，凌晨接獲通報後已緊急將該柯基犬送往特約動物醫院安置，若經查飼主虐待動物屬實，最重可處7萬5千元罰鍰。手搖飲品牌「茶聚」總公司12日發布官方聲明，表示經過總部初步查核後，即日起「正式永久終止」與該加盟店之加盟合作關係，以及將依契約向該加盟主求償「毀損品牌商譽」之違約金。