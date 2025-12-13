我是廣告 請繼續往下閱讀

聖石金業涉嫌詐欺案件檢警正全力追查該公司收取數百億元資金，卻只購買2億元黃金的流向，剩餘98億元鉅款去向成為偵辦核心。目前公司金流已遭檢警凍結，引發投資人恐慌。檢警調查過程中，還意外發現，標準金業及前任聖石金業負責人邱薡宬，過去包養乾女兒邱姓女子的荒唐內幕，更讓邱女在法官判決書中，直接認證「玩很大」。北檢追查「聖石金業」涉詐騙吸金百億元巨款，發現負責操盤本吸金案的幕後應屬邱嬿妤親哥、標準金業及前任聖石金業負責人邱薡宬，而如今邱薡宬豪砸460萬包養乾女兒紀錄也跟著曝光，乾女兒在SWAG成人網、當女優一事也遭起底。台北地院判決指出，邱薡宬在2005年離婚後單身，2018年擔任聖石公司董事長期間，透過包養網站認識求包養的邱女。邱薡宬之後每月匯款5萬至20萬元包養邱女，並在2018年安排邱女到聖石金業擔任黃金進出口業務。2019年10月，邱薡宬購買BMW轎車給邱女，甚至兩人攜手赴美旅遊都是邱男招待。邱女為求乾爹包養，刻意在購車、入職聖石金業時，繳交配偶欄修圖成空白的身分證影像檔，隱瞞自己早在2013年就結婚的事實。未料邱女被邱薡荿包養後，仍在SWAG上經營成人直播，上傳個人性愛影片牟利，也開價1萬5000元邀約粉絲性交易。邱薡宬得知戴綠帽後，在2021年3月選擇分手。聖石金業現任負責人邱嬿妤以500萬元交保，其兄長遭聲押。檢警懷疑實際負責人為邱薡宬，他先前因非法黃金期貨交易遭通緝，今年9月落網入獄。檢警於本月4日將其提訊，複訊後再度聲押禁見。