高雄旗山天后宮12日緊急公告，有「全台最兇虎爺」之稱的「吃炮三寸六金虎爺」遭竊，廟方強調「又惹到全台最兇的虎爺，實在不可取」，引發地方熱議。警方調閱監視器迅速鎖定黃姓慣竊並尋獲神像，將其依竊盜罪送辦。由於這尊虎爺過去曾兩度被偷、竊賊皆遭遇離奇狀況，民俗專家也出面示警，竊取神明金身屬重大禁忌，後果恐非一般人能承受。旗山天后宮透過粉專發文表示，金虎爺於4日下午被男子直接從桌上取走帶走，還被明亮監視器拍得一清二楚。警方獲報後快速比對影像，12日上午11時許即循線在嫌犯住處找回神像，並通知黃姓男子到案說明，全案送交橋頭地檢署偵辦。該尊金虎爺並非首次遭竊。2015年一名竊賊偷走神像後，連續三晚夢見老虎追逐，心神不寧下主動歸還；2023年另一名李姓男子偷回家後，全身不適，當天即被警方尋獲。兩度竊案的離奇經歷，也讓這尊虎爺獲封「全台最兇」之名。民俗專家廖大乙指出，虎爺在民間信仰中具有鎮煞、護法之意，竊取神明金身恐導致運勢受阻、心神不安，甚至疾病纏身。他提醒，若因一時貪念誤觸禁忌，應盡速歸還，否則後果恐持續擴大。據了解，虎爺多半供奉於主神桌下，象徵座騎或先鋒，但旗山天后宮的金虎爺因相傳協助平定匪亂，曾獲清朝皇帝敕封，因此得以「登堂入室」供奉於神桌上，地位格外尊崇。