泰柬邊境戰火未歇、國會內部對立加劇之際，泰國總理阿努廷提前解散下議院，將國家帶入選戰模式。這個時間點的政治決斷，不僅是回應反對黨的不信任動議，也被視為一場結合邊境衝突與民族主義情緒的高風險政治布局，讓原本就脆弱的泰國政局更加撲朔迷離。根據泰國政府憲報12月12日凌晨公布的王室諭令，阿努廷（Anutin Charnvirakul）以少數派政府難以穩定施政為由，宣布解散國會下議院，並將權力交還人民，重新舉行大選。泰國選舉委員會表示，將於12月中旬開會敲定選舉日期，外界普遍預期投票時間可能落在明年2月上旬。原本政壇普遍認為，阿努廷會等到聖誕節後才動手，但憲法修正案在國會闖關失敗後，反對黨人民黨隨即援引憲法條文，對政府提出不信任動議，等於逼迫阿努廷提前攤牌。人民黨指控泰自豪黨未履行先前承諾，沒有在約定期限內完成修憲並解散國會；阿努廷則反駁，修憲受制於上議院立場，並非行政部門能單方面決定，解散國會只是順應反對黨的政治要求。政治震盪的同時，泰柬邊境局勢也持續升高。雙方最新一輪交火已延續多日，造成雙方軍民傷亡，並引發大規模平民撤離。這場衝突不僅是泰柬長年邊界爭議的延續，也牽動兩國軍方的部署與民族情緒。阿努廷強調，解散下議院不會影響政府對邊境局勢的處理，泰國軍方也公開表示，無論政局如何變動，捍衛主權與領土的軍事行動都將持續。不過，區域觀察人士提醒，在選舉過渡期內，外交與政治決策的彈性將受到限制，實際應對衝突的責任可能更集中在軍方手中。學者指出，這樣的權力結構，反而可能提高衝突延長甚至升級的風險，因為缺乏具完整民意授權的文人政府，較難推動具政治成本的停火或談判方案。從選舉策略來看，邊境衝突帶動的民族主義氛圍，可能為泰自豪黨創造空間。政治學者分析，當社會輿論聚焦安全、主權與對外衝突時，反對黨主打的修憲與制度改革，反而容易被質疑「與現實脫節」。阿努廷與泰自豪黨長期在泰國東北部經營地方勢力，該區又鄰近衝突地帶，安全議題特別容易引發共鳴，成為動員選民的重要工具。不過，從目前民調來看，人民黨仍維持領先。多份調查顯示，人民黨支持度明顯高於泰自豪黨與為泰黨，但泰國政治向來存在「選後變數」。學界普遍認為，即便人民黨在選舉中拿下最多席次，也未必能順利組閣，軍方、上議院以及傳統政治勢力，仍可能左右最終權力分配。為泰黨則被視為潛在的關鍵角色，雖然聲勢不若過往，卻可能在組閣談判中發揮影響力。在戰火陰影、制度僵局與選舉算計交織下，泰國再次走到政治十字路口。提前大選究竟是化解危機的出口，還是讓邊境衝突與內部對立更加糾結，仍有待選後政局發展給出答案。