冷冷的天，來碗熱熱的家常「蘿蔔排骨湯」，暖心又暖胃。不過，就算是家常湯品，煮起來也是有秘訣的。一名網友求救蘿蔔排骨湯要怎麼煮湯頭才會濃郁？內行公開「懶人煮法」，就是用大同電鍋，湯頭濃郁、骨肉分離，還不用顧火，很多人都這樣煮。
內行診斷：時間與選材是關鍵
一名網友在臉書「家常菜」社團發文，表示自己在家裡煮的蘿蔔排骨湯喝起來很清淡，問社團前輩「蘿蔔排骨湯要怎麼煮湯頭才會濃郁？」並附上自家煮、加滿香菜的蘿蔔排骨湯照片。
貼文引起討論，網友一看照片，就發現蘿蔔沒有煮透，中間還白白的，直說：「時間不夠，至少要小火煮個2小時，看蘿蔔就知道。」許多前輩紛紛分享煮湯心得給建議，「排骨別都只買瘦肉，要加一些大骨」、「白蘿蔔的皮可以再多削一些，把最外圍那顏色死白的都削掉會比較入味」、「汆燙排骨後油煎一下，重要的是要選對蘿蔔，有的蘿蔔沒味道 怎麼煮都無解」。
終極懶人招：電鍋燉煮免顧火
也有內行分享「懶人煮法」，就是把全部食材全放進電鍋裡，外鍋加兩杯水燜煮，湯頭就會濃郁好喝，而且還不用顧瓦斯。這電鍋懶人煮法獲得不少網友認同，都表示自己也會用電鍋燉蘿蔔排骨湯，輕輕鬆鬆就煮出濃郁湯頭，排骨軟爛、骨肉分離。
美味小撇步：先汆燙去腥、起鍋再調味
記者在家也會煮蘿蔔排骨湯，排骨會選肉多的小排、軟骨，放進電鍋前會先汆燙去血水，這樣燉出來的湯頭會較清澈。不過，若是煮玉米排骨湯，不想玉米吃起來沒有甜味，要在最後10分鐘再下玉米。此外，要記得，電鍋跳起來後，試一下味道再加鹽調味，不要先加鹽，不然肉容易變硬、蘿蔔也不容易煮透喔。
