馬來西亞在全球最繁忙航道之一再添關鍵棋子。柔佛州馬哈拉尼自由港正式亮相，被定位為免稅能源與海事服務重鎮，不只肩負拉抬柔佛經濟的戰略任務，也被視為在區域能源與物流版圖中，對新加坡形成「溫和競爭」的長線布局。馬哈拉尼自由港（Maharani Freeport）位於馬六甲海峽沿岸的麻坡港一帶，整體規模達3200英畝，由三座人工島組成，規劃涵蓋能源儲運、深水港、工業園區與金融服務區。該案由私人企業主導開發，獲得聯邦政府與柔佛州政府支持，被列為馬來西亞具戰略意義的深水自由港建設。作為全國首座免稅能源港，馬哈拉尼自由港於11月28日正式刊憲，隔日由國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）主持推介儀式。總理安華（Anwar Ibrahim）在會中強調，這項計畫象徵馬來西亞在深水港、能源與海事服務領域邁出重要一步，也與政府推動高附加價值產業、強化供應鏈韌性的政策方向一致。為吸引能源與海事相關企業進駐，政府端出一系列優惠措施，包括原材料與設備進口免關稅、資本與利潤可自由匯出，符合條件的外資可100％持股，多數企業享有公司稅豁免，石油相關企業更適用僅3％的低稅率。這些條件，明顯鎖定對成本高度敏感的油氣、能源儲存與離岸工程產業。官方資料顯示，整體開發將分階段推進，總投資額上看1440億令吉（約新台幣1.01兆元），預計可吸引數百家高價值企業落戶，創造超過4萬5000個就業機會，並成為支撐柔佛—新加坡經濟特區的重要節點。近年來，新加坡企業已承諾對柔新經濟特區投資超過550億令吉（約新台幣3850億元），柔佛州政府也多次強調，該區將是未來製造、能源與物流產業的重要承接地。從地緣條件來看，馬哈拉尼自由港的確佔據關鍵位置。馬六甲海峽每年承載全球近四分之一的海運原油貿易量，也是亞洲至歐洲的核心航道之一；麻坡外海水深超過24公尺，可停靠超大型原油輪，對能源儲運與船舶維修具高度吸引力。不過，西馬沿岸本就港口密集，檳城港、巴生港與柔佛丹絨柏勒巴斯港各有分工，其中丹絨柏勒巴斯港本身也涉足部分能源與轉運業務。新港口加入，勢必帶來競合關係。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院學者指出，現階段西馬多數港口尚未滿載，部分甚至存在閒置產能，馬哈拉尼自由港短期內更像是補充角色，而非顛覆既有貨物流向。在地緣政治與能源市場變化下，情勢仍存在變數。隨著中美關係緊張、能源與供應鏈加速分散風險，免稅政策加上深水泊位，確實可能吸引部分能源貿易商與離岸工程企業轉向馬哈拉尼港。新加坡海事工程顧問分析，該港口在特定能源物流與儲存領域，將與新加坡形成有限競爭，但難以動搖其整體港口生態。多名專家認為，新加坡的優勢不僅在港口硬體，而是長期累積的航運連通性、煉油與燃油補給體系，以及成熟的監管與金融環境，殼牌、嘉能可、維多等國際能源與商品貿易巨頭早已深度布局。相較之下，馬哈拉尼自由港仍需時間培養產業聚落與操作經驗，短期內較可能鎖定船舶加油、能源儲存等利基市場。馬哈拉尼自由港為馬來西亞能源與海事產業打開新戰線，也為柔佛經濟增長提供長期動能，但要真正成為區域樞紐、對新加坡構成實質挑戰，仍是一場拉長戰線的競賽。