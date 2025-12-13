我是廣告 請繼續往下閱讀

在全球關鍵礦產競逐升溫之際，馬來西亞與日本進一步深化稀土合作。大馬東海岸經濟特區發展委員會近日與日本石油天然氣與金屬礦物資源機構簽署合作備忘錄，雙方將在稀土及其他礦產的勘探與開發技術上展開更緊密合作，目標不僅止於資源探勘，更希望串聯後續製造與產業鏈布局。根據東海岸經濟特區發展委員會11日發布的聲明，這項合作備忘錄即日起生效，期限至2028年3月31日。合作重點涵蓋地質調查與資源評估、技術與知識交流、人才與能力培育、跨政府部門協調，以及打通從上游勘探到中下游製造的完整鏈結。官方資料顯示，東海岸經濟特區蘊藏全大馬近70％的稀土資源。其中，登嘉樓州約有719萬公噸、吉蘭丹州約256萬公噸，多數分布於森林保護區內，彭亨州則約有140萬公噸。長期以來，相關區域在技術與開發條件上受限，此次引入日本的專業能量，被視為突破瓶頸的重要一步。東海岸經濟特區是大馬五大經濟發展走廊之一，範圍涵蓋吉蘭丹、登嘉樓、彭亨及柔佛州的豐盛港地區，占地約6萬7000平方公里，約為馬來半島總面積的51％。該區被定位為資源型與製造型產業並進的關鍵戰略區。東海岸經濟特區發展委員會首席執行員柏查威仄指出，委員會將與吉蘭丹、登嘉樓及彭亨州政府合作，首階段勘探工作將從吉蘭丹州展開。他表示，東海岸經濟特區兼具資源基礎與產業準備度，透過與日本合作，可望強化上游能力，並以更具永續性與競爭力的方式吸引長期投資。在中游與下游布局方面，大馬目前的稀土精煉主要由澳洲稀土業者萊納斯負責。萊納斯已規畫，將位於彭亨州的工廠年產能，從7200公噸提升至1萬零800公噸，並在未來每年處理5000公噸的重稀土。同時，萊納斯也與南韓稀土永磁體製造商JS Link合作，在彭亨關丹興建年產3000公噸釹鐵硼永磁體燒結工廠，預計於2027年投產。大馬總理安華今年10月在東協峰會及相關會議期間，已公開表態，大馬有意與日本加強在稀土與關鍵礦產領域的合作。官方數據顯示，大馬稀土儲量約1610萬公噸，主要分布在登嘉樓、吉蘭丹、彭亨、霹靂及吉打，各類型稀土元素幾乎齊全，但因開採與加工技術不足，長期高度仰賴外國技術，實際產量有限。值得注意的是，中國國家主席習近平今年4月訪問馬來西亞時，曾向安華表示願意分享稀土加工技術，不過截至目前，雙方尚未簽署任何具體合作協議。相較之下，大馬與日本的合作已率先拍板，也被外界視為大馬在關鍵礦產戰略上的重要布局。