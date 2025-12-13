我是廣告 請繼續往下閱讀

公館圓環歷經20年存廢爭議後，北市府以交通安全為由在9月13日動工拆除，為了解民眾對吸菸行為、禁菸場所規定及公館圓環改造議題的看法，北市府研考會於近日公布今年10月辦理民意調查。72.2%受訪者同意公館圓環改造「應以安全為優先，即使行車效率稍有影響也可接受」研考會調查顯示，85.6%市民曾遇他人行走中吸菸的情形，其中68.4%感到不便或困擾。關於禁菸場所規定，83.2%市民支持政府推動「禁止在戶外邊走邊吸菸，吸菸者須至指定吸菸區吸菸」作法。對於僅能在指定吸菸區吸菸的接受程度，53.4%市民認為「限定在指定地點吸菸」屬合理、剛好。整體而言，多數市民對「減少行走吸菸」為支持態度，並對設定吸菸區的作法有過半接受度。在有效減少行走吸菸的措施中，有45.9%市民支持「提供吸菸者可前往的固定地點」，41.4%認為應「加強巡查與開罰」，反映市民期待公共空間的吸菸行為能更有秩序，希望政府介入管理。針對公館圓環拆除，調查顯示，70.5%市民認同重大交通工程「應依據專業評估」推動，72.2%同意公館圓環改造「應以安全為優先，即使行車效率稍有影響也可接受」。此外，63.2%市民認同公館圓環改為平面十字路口後，車流方向更為清晰、行人通行的安全性也隨之提升，其中，66.9%機車族與62.5%開車族對改善感受較明顯。在工程執行效率層面，75.3%市民對市政府的工程進度與執行表現感到滿意；整體而言，64.7%市民對臺北市政府推動公館圓環改造的整體表現表達滿意。研考會指出，本次調查結果反映市民對於改善公共空間吸菸行為，存在一定的期待。同時，公館圓環改造議題上，多數市民肯定市政府推動公館圓環改造的整體表現，未來仍將持續觀察公館圓環交通狀況，作為政策調整與推動的重要參考方向。本次114年10月市政議題家戶電話調查，於114年10月20日至10月23日執行。成功訪問20歲以上台北市民1,078人，拒訪2,154人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。調查以臺北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。