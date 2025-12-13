日本電影《國寶》以絕美的歌舞伎文化征服觀眾，獲選代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片，然而包括金球獎等重要前哨戰與影評人協會得獎名單，都還沒出現它的名字。但片子贏得超級巨星湯姆克魯斯擔任大幫手，親自現身特映會場，介紹導演李相日給觀眾認識，還大讚這部電影「必須要在大銀幕欣賞」，直呼日本的年輕演員表現極其精湛，連《國寶》粉絲都不太敢相信竟能請到他來站台。
阿湯哥親自現身挺《國寶》 導演受寵若驚反問：真的嗎
奧斯卡最佳國際影片大戰，競爭激烈程度不比最佳影片輕鬆，為了爭取投票會員的注意，片商造勢也是用盡手段，各種特映活動絕對不可少，也要盡可能邀到娛樂界重量級的意見領袖觀賞。透過湯姆克魯斯主持《國寶》特映，當然使這部片的關注度暴增，他和李相日合照、互動，堪稱是現階段片子的最有力宣傳。
湯姆克魯斯在好萊塢的特映會上表示，《國寶》演員們花了一年半訓練，全片的攝影、美術、服裝、音樂等都有絕佳水準，導演李相日極有才華，聽得李相日不禁打趣反問：「這個是真的湯姆克魯斯嗎？」聽得台下觀眾大笑。
《國寶》拚奧斯卡難度高 阿湯哥助一臂之力
在片中扮演歌舞伎名家的渡邊謙，曾與湯姆克魯斯合作《末代武士》，湯姆克魯斯也推崇他的才華和面向之豐富是非常傑出的，認為欣賞《國寶》是大家都能夠有目共睹的一種文化體驗。
《國寶》11月底已經正式打破日本出品的真人電影在當地賣座紀錄，達177.7億日圓（約合台幣35.75億），是今年度在日本極為轟動的大片，男主角吉澤亮亦以突出的表現奪得報知映畫賞影帝殊榮。儘管在自家備受推崇，《國寶》要和全球各地的佳作競爭，還是需要有厲害的策略，湯姆克魯斯力挺應是大有幫助，接下來能走多遠，不妨拭目以待。
資料來源：GKIDS Films Ｘ
我是廣告 請繼續往下閱讀
奧斯卡最佳國際影片大戰，競爭激烈程度不比最佳影片輕鬆，為了爭取投票會員的注意，片商造勢也是用盡手段，各種特映活動絕對不可少，也要盡可能邀到娛樂界重量級的意見領袖觀賞。透過湯姆克魯斯主持《國寶》特映，當然使這部片的關注度暴增，他和李相日合照、互動，堪稱是現階段片子的最有力宣傳。
湯姆克魯斯在好萊塢的特映會上表示，《國寶》演員們花了一年半訓練，全片的攝影、美術、服裝、音樂等都有絕佳水準，導演李相日極有才華，聽得李相日不禁打趣反問：「這個是真的湯姆克魯斯嗎？」聽得台下觀眾大笑。
在片中扮演歌舞伎名家的渡邊謙，曾與湯姆克魯斯合作《末代武士》，湯姆克魯斯也推崇他的才華和面向之豐富是非常傑出的，認為欣賞《國寶》是大家都能夠有目共睹的一種文化體驗。
《國寶》11月底已經正式打破日本出品的真人電影在當地賣座紀錄，達177.7億日圓（約合台幣35.75億），是今年度在日本極為轟動的大片，男主角吉澤亮亦以突出的表現奪得報知映畫賞影帝殊榮。儘管在自家備受推崇，《國寶》要和全球各地的佳作競爭，還是需要有厲害的策略，湯姆克魯斯力挺應是大有幫助，接下來能走多遠，不妨拭目以待。