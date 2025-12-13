有網友爆料，到新竹某門市的麥當勞購買4塊麥克雞塊，竟然會吃到沒熟的「粉紅色」雞塊，網友自嘲：「麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊」。店家得知此事後表示可補送一份新的，但遭當事者拒絕。而麥當勞也發表聲明，表示係因作業疏失，產品炸製時間未完全所致，將加強餐廳管理與人員訓練。而衛生局也表示將派員稽查。
根據當事人在Threads上的發文，先是吃了一塊雞塊後就發現似乎不對勁，第二塊時才吐出來，因此將其他塊都剝開後，發現原來雞塊裡面都是生的。
針對此事件台灣麥當勞也發出聲明：「麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該顧客所反應之情事，係因作業疏失，產品炸製時間未完全所致。對於顧客拿到不符炸製標準產品，餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生」。
新竹縣衛生局也表示，將先依民眾提供的相關資訊進行查核，後續將就食品製程、保存期限及環境衛生等項目全面稽查。
