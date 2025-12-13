我是廣告 請繼續往下閱讀

有網友爆料，到新竹某門市的麥當勞購買4塊麥克雞塊，竟然會吃到沒熟的「粉紅色」雞塊，網友自嘲：「麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊」。店家得知此事後表示可補送一份新的，但遭當事者拒絕。而麥當勞也發表聲明，表示係因作業疏失，產品炸製時間未完全所致，將加強餐廳管理與人員訓練。而衛生局也表示將派員稽查。根據當事人在Threads上的發文，先是吃了一塊雞塊後就發現似乎不對勁，第二塊時才吐出來，因此將其他塊都剝開後，發現原來雞塊裡面都是生的。當事人補充說到，店家後續提出補償方案，表示可再補送一份麥克雞塊，但因當時無法前往領取，店員詢問是否留下資料改寄送優惠券，並向他索取地址。不過當事人直言，事件發生後至今仍感到反胃，「不想再收到麥當勞了，現在想到都還想吐」。針對此事件台灣麥當勞也發出聲明：「麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該顧客所反應之情事，；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生」。新竹縣衛生局也表示，將先依民眾提供的相關資訊進行查核，後續將就食品製程、保存期限及環境衛生等項目全面稽查。