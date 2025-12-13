我是廣告 請繼續往下閱讀

▲電暖器將分送至里港分局轄下10處派出所值勤員警使用。（圖／記者莊全成翻攝）

天氣逐漸進入寒冬，為讓第一線執勤員警在寒冷氣候中值勤，警友會里港辦事處副主任林錦坤主動捐贈15台電暖器，在寒流來襲提前送暖，為基層同仁增添一份貼心守護。此次捐贈的電暖器將分送至里港分局轄下里港、九如、鹽埔、高樹、三地門及霧台等六鄉，共計10處派出所使用，特別照顧位處山區、氣溫偏低的派出所，協助員警在低溫環境中仍能保持舒適與專注，全力守護轄區治安。林錦坤表示，基層員警無論酷暑寒冬，始終堅守第一線守護民眾安全，尤其山區派出所經常面臨寒冷氣候，希望透過實際行動改善執勤環境，讓員警在寒流來襲時能多一份溫暖與支持。他也期盼拋磚引玉，讓社會各界共同關心並肯定警察同仁的辛勞付出。分局長邱逸樵表達感謝表示，副主任林錦坤的暖心善舉，不僅實質提升員警執勤的舒適度與安全性，更讓同仁感受到來自社會的關懷與支持。分局將持續全力投入治安與交通維護工作，在各界溫暖力量的支持下，與民眾攜手守護社區平安，讓寒冬也充滿暖意。