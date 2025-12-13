我是廣告 請繼續往下閱讀

值得一提的是，郝柏村在1993年卸任閣揆；此後李登輝為了讓權力集中在總統身上，避免再出現雙首長制的僵局，因此多次修憲。1992年之前，只曾兩度修憲，但從1994年到2000年李登輝卸任前，又歷經4次修憲。

郝柏村當時的案例只是人事案，史上從不曾出現行政院長不副署「法律案」、「預算案」的狀況，況且，雖然《憲法》沒有說，行政院長一定要副署，但同樣地，《憲法》也沒有說，行政院長不副署，之後要怎麼處理。

換句話說，若行政院決定不副署《財劃法》，未來政府體制會出現什麼狀況，也沒有人能預料。

立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。民進黨為突破僵局，近來不斷傳出各種可能的作法，目前傳出可能由行政院長不副署法律案，綠營並搬出，已故行政院長郝柏村任內，因反對時任總統李登輝任命蔣仲苓為一級上將的人事案，曾拒絕副署，因此憲政史上也確實出現過行政院長不副署的狀況。《NOWNEWS今日新聞》還原當時的狀況。1988年1月，李登輝繼任總統，1990年6月，任命郝柏村為行政院長，而蔣仲苓是當時的總統府參軍長，類似現行的總統府侍衛長。1991年，當時已69歲的上將蔣仲苓將屆齡退休，李登輝希望讓蔣仲苓升一級上將，就不需再屆齡退休。但郝柏村大力反對，認為要升一級上將，必須有重大戰功或曾出任參謀總長才能升為一級上將，蔣仲苓不符條件，因此郝柏村堅持不副署，此人事案因而擱置。不久後，接任郝柏村擔任參謀總長的陳燊齡屆齡退休，按內規應輪由海軍總司令葉昌桐繼任，但李登輝認為葉昌桐算郝柏村人馬，改任命已經轉任戰略顧問的海軍前總司令劉和謙。郝柏村雖有不滿，但因參謀總長任命權屬總統，郝柏村無法反對，只能副署。此時李登輝又重提蔣仲苓升任一級上將，郝柏村仍強力反對，並揚言請辭閣揆，李登輝此時仍需郝柏村穩住軍方勢力，加上蔣仲苓自己出面，幫雙方打圓場，最後李登輝收回蔣仲苓升一級上將案，蔣仲苓如期退役，轉任國策顧問。回到行政院長「不副署」的問題。