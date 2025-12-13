我是廣告 請繼續往下閱讀

拳擊國手林郁婷今（13）日在宏道獎迎來人生首次大型頒獎典禮主持初體驗，她坦言事前緊張到身體不自覺發抖，甚至在前一晚猛看影片做功課，最終如願獲得搭檔張立群主播的高度讚賞，直誇她「真的非常有天分」，完全不像第一次主持。這場特別的主持經驗恰好落在她的生日當天，她笑說原本想和總統拍張自拍，雖然因行程緊湊未能如願，但最後能留下大合照，已讓她相當感激。曾多次代表台灣站上國際舞台的「拳后」林郁婷今日正值他的30歲生日，同時也是他首次扛起主持棒的日子。談到首次擔任大型典禮主持人的經驗，林郁婷坦言相當緊張，甚至直到前一晚都還在努力做功課，學習專業主持人的節奏與方式。她透露，自己特別觀摩了過往的國光獎頒獎典禮影片，反覆研究主持人如何串場、掌控節奏，希望能讓自己在台上表現得更流暢。「在台下自己念稿，跟真正站上舞台完全是兩回事，」林郁婷笑說，上台後才發現環境、氣氛都不一樣，身體甚至會不自覺發抖，也分不清究竟是場地太冷，還是因為緊張。不過，她也認為這是一個非常難得、很棒的體驗。回顧自己的表現，林郁婷給自己打了70分。她坦言過程中仍有些卡詞，也清楚知道還有很大的進步空間，「希望下次不要再卡住，可以更好一點。」她也特別感謝搭檔張立群在台上的全力支援，「他真的完全是經驗值輾壓，一直在cover我、引導我。」林郁婷透露，在上台前自己非常緊張，張立群還特地講笑話幫她放鬆情緒，讓她感到非常貼心。對此，擔任主持人的張立群主播也給予林郁婷高度評價，直言她「真的非常有天分」。他表示，從台上表現來看，幾乎感受不到她的緊張，完全不像是第一次主持大型典禮。「畢竟她是站上過亞奧運舞台的選手，那種面對大場面的感覺真的不一樣，」由於兩人事前磨合與彩排時間非常有限，甚至沒有完整正式的排練，但林郁婷在台上的反應、聲音變化與臨場調整能力，都讓他印象深刻：「真的很少看到這麼有潛力的新人。」這場主持經驗也恰巧落在林郁婷生日當天，讓她直呼是「很特別的生日禮物」。她表示，能在這麼重要的頒獎典禮上參與主持，是一份難忘的回憶，也想把這份榮耀獻給長期默默付出的體育前輩、老師與教練。「謝謝他們的付出，讓我們選手有機會站上世界最高的殿堂發光。」談到對30歲的願望，林郁婷笑說原本想和總統自拍當生日願望，雖然因行程緊湊未能如願，但最後能留下大合照，已讓她相當感激。展望未來，林郁婷表示，希望自己能持續保持勇於挑戰的心態，不因困難而退縮，繼續為體壇、為下一代付出。