社群平台Threads近期爆出囂張詐騙案，日前有網友發文提醒，表示透過社群帳號購買棒球手套，卻遭詐騙5萬，不料詐騙帳號遭戳破後，所幸不演了，態度相當囂張，還公開私訊紀錄，其中包含味全龍球星朱育賢。對此，朱育賢今（13）日發文澄清未遭詐騙，原本打算購買球具回饋基層，經過確認後發現是詐騙，立刻終止對話，朱育賢也呼籲大眾小心詐騙，「不輕易點選來路不明的訊息與連結，多多確認各方資訊，保護你和我。」
網友購買棒球手套遭詐騙 朱育賢發文澄清
近期網友在Threads發文，內文寫下詐騙帳號以「全場手套1折處理」為題，吸引網友私訊選購，實際卻是一起詐騙案。該詐騙帳號還在貼文下方留言直接承認，「沒錯，這個人就是我，這麼假的東西也有人信，我笑死了。」還嘲諷說，「天天播報詐騙新聞，還有人被騙，不該是你自己的問題嗎。」
該詐騙帳號後續還公開對話紀錄，將有意購買手套的社群帳號全部曝光，其中就包含味全龍球星朱育賢。對此，朱育賢今日透過個人社群回應此事件，他首先向大眾道歉，佔用部分討論空間，「自2023年起，我們每年都會自費前往幾所資源相對有限的國小進行回饋，內容包含餐點與自製周邊商品等。日前在Threads上看到相關文章，得知店家位於鹿港，剛好太太是鹿港人，近期也會回娘家，因此產生進一步了解的想法。」
原本想買手套回饋基層 朱育賢經過查證發現是詐騙
朱育賢表示，「基於過往經驗，想說有機會與在地店家或是文章所述的經營不善店家來進行合作，一方面作為回饋計畫的執行方式之一，也希望在能力範圍內提供些協助。因此才會嘗試主動聯繫，並於返鄉時當面進一步了解實際情況。」所幸，朱育賢娘家家人即時協助確認店家實際狀況，卻認並無經營不善的狀況。
朱育賢說，當下立即中止並無後續接續行為，「未能事前更周全便直接發訊詢問，感謝大家的提醒與關心，我們已收到，未來也會更加留意相關細節，謝謝大家的理解、關心。」朱育賢文中貼出過去拍攝的「防詐騙廣告」，提醒呼籲大眾小心詐騙，「防詐第三篇『不輕易點選來路不明的訊息與連結』，多多確認各方資訊，保護你和我。」
朱育賢聲明全文：
各位好，先向大家說聲抱歉，因為這件事情打擾到大家，也佔用了部分討論空間。
自 2023 年起，我們每年都會自費前往幾所資源相對有限的國小進行回饋，內容包含餐點與自製周邊商品等。日前在 Threads 上看到相關文章，得知店家位於鹿港，剛好太太是鹿港人，近期也會回娘家，因此產生進一步了解的想法。
基於過往經驗，想說有機會與在地店家或是文章所述的經營不善店家來進行合作，一方面作為回饋計畫的執行方式之一，也希望在能力範圍內提供些協助。因此才會嘗試主動聯繫，並於返鄉時當面進一步了解實際情況。
所幸，娘家家人也即時協助確認店家並無經營不善之狀況，當下便立即中止並無後續接續行為。未能事前更周全便直接發訊詢問，感謝大家的提醒與關心，我們已收到，未來也會更加留意相關細節，謝謝大家的理解。
藉由此事件，謝謝大家的關心，也提醒呼籲大家防詐第三篇「不輕易點選來路不明的訊息與連結」。多多確認各方資訊，保護你和我。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期網友在Threads發文，內文寫下詐騙帳號以「全場手套1折處理」為題，吸引網友私訊選購，實際卻是一起詐騙案。該詐騙帳號還在貼文下方留言直接承認，「沒錯，這個人就是我，這麼假的東西也有人信，我笑死了。」還嘲諷說，「天天播報詐騙新聞，還有人被騙，不該是你自己的問題嗎。」
該詐騙帳號後續還公開對話紀錄，將有意購買手套的社群帳號全部曝光，其中就包含味全龍球星朱育賢。對此，朱育賢今日透過個人社群回應此事件，他首先向大眾道歉，佔用部分討論空間，「自2023年起，我們每年都會自費前往幾所資源相對有限的國小進行回饋，內容包含餐點與自製周邊商品等。日前在Threads上看到相關文章，得知店家位於鹿港，剛好太太是鹿港人，近期也會回娘家，因此產生進一步了解的想法。」
朱育賢表示，「基於過往經驗，想說有機會與在地店家或是文章所述的經營不善店家來進行合作，一方面作為回饋計畫的執行方式之一，也希望在能力範圍內提供些協助。因此才會嘗試主動聯繫，並於返鄉時當面進一步了解實際情況。」所幸，朱育賢娘家家人即時協助確認店家實際狀況，卻認並無經營不善的狀況。
朱育賢說，當下立即中止並無後續接續行為，「未能事前更周全便直接發訊詢問，感謝大家的提醒與關心，我們已收到，未來也會更加留意相關細節，謝謝大家的理解、關心。」朱育賢文中貼出過去拍攝的「防詐騙廣告」，提醒呼籲大眾小心詐騙，「防詐第三篇『不輕易點選來路不明的訊息與連結』，多多確認各方資訊，保護你和我。」
朱育賢聲明全文：
各位好，先向大家說聲抱歉，因為這件事情打擾到大家，也佔用了部分討論空間。
自 2023 年起，我們每年都會自費前往幾所資源相對有限的國小進行回饋，內容包含餐點與自製周邊商品等。日前在 Threads 上看到相關文章，得知店家位於鹿港，剛好太太是鹿港人，近期也會回娘家，因此產生進一步了解的想法。
基於過往經驗，想說有機會與在地店家或是文章所述的經營不善店家來進行合作，一方面作為回饋計畫的執行方式之一，也希望在能力範圍內提供些協助。因此才會嘗試主動聯繫，並於返鄉時當面進一步了解實際情況。
所幸，娘家家人也即時協助確認店家並無經營不善之狀況，當下便立即中止並無後續接續行為。未能事前更周全便直接發訊詢問，感謝大家的提醒與關心，我們已收到，未來也會更加留意相關細節，謝謝大家的理解。
藉由此事件，謝謝大家的關心，也提醒呼籲大家防詐第三篇「不輕易點選來路不明的訊息與連結」。多多確認各方資訊，保護你和我。