我是廣告 請繼續往下閱讀

▲少女時代雖然近年團體活動減少，但仍會不時合體相聚。上排左起：潤娥、秀英、孝淵、徐玄、俞利，下排左起：太妍、Tiffany、Sunny。（圖／Tiffany IG@tiffanyyoungofficial）

韓國女團少女時代在2007年8月正式出道，9位實力超強的少女，火速吸引外界關注。身為罕見的多人女團，少女時代憑藉整齊劃一的舞蹈、超強唱功一步一步累積人氣，並在2009年以〈Gee〉成功爆紅，成為一線天團，並陸續打進日本、美國市場，在男團盛行的年代，殺出一條血路，被譽為「女帝」。但其實她們也曾有過低潮，像是曾經歷過3次黑海，慘遭他團粉絲抵制，好不容易挺過去後，又遭遇Jessica退團，再度讓團體受到影響，不過少女時代還是努力走下去，雖然現在團體活動較少，但一線地位仍不可動搖！少女時代出道時由隊長太妍、Jessica、Sunny、Tiffany、孝淵、俞利、秀英、潤娥及徐玄9人組成，在2007年8月推出〈再次重逢的世界〉正式出道，超強唱功、整齊劃一的舞蹈，讓她們火速獲得關注，並在2009年以〈Gee〉成功爆紅全球，橫掃音樂榜單，並在之後進軍日本。而少女時代的版圖不止在亞洲，2011年更是以《The Boys》進軍美國主流市場，成功吸引美國觀眾與樂界目光，為K-POP在美國發展奠定基礎。但身為一線女團的她們，出道之路也不是一路順遂，少女時代曾經歷過3次黑海，第1次是在2008年6月7日舉行的Dream Concert，因為少女時代粉絲跟同為SM娛樂的男團東方神起、Super Junior粉絲搶座位而發生衝突，導致他團粉絲不滿，直接在少女時代登台時，一起關閉手燈。第2次是同年9月13日，SM家族演唱會上，輪到少女時代上場時，台下其他團體粉絲，不只瞬間熄滅手燈，甚至還比出叉的樣子抵制。第3次則是在2009年2月7日，SM家族演唱會的泰國場，台下粉絲再度關掉手燈，表達對少女時代的不滿。少女時代雖然經歷過多次黑海，但她們仍不放棄，在2009年1月發行首張迷你專輯《Gee》後，同名主打歌火速爆紅，不只打破多項紀錄，還引發超狂模仿潮，之後推出的〈說出你願望〉、〈The Boys〉、〈I Got a Boy〉更是讓她們成功衝出國際，被稱為「女團教科書」。但不料爆紅時期，SM娛樂突然於2014年9月宣布Jessica退團，讓粉絲都非常錯愕，團體也因此遭受打擊，少女時代又一次面臨危機。不過她們火速整裝就緒，在2015年8月發行正規5輯《Lion Heart》，同名主打歌再度橫掃排行榜，還登上美國告示牌世界專輯排行榜的冠軍，證明了組合不變的地位。少女時代在2015年開始，積極展開個人活動，以歌手、演員、音樂劇演員等身分活躍於演藝圈，多位成員也選擇不與SM娛樂續約，但她們還是不時合體出遊、互相支持。而目前少女時代最後一次合體作品就是2022年發行的15周年正規7輯《FOREVER 1》，不過今年8月出道18周年時，成員合體歡慶，還劇透正在討論20周年合體的專案會議，可能會有世巡及新專輯等，讓粉絲都非常期待。