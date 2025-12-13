我是廣告 請繼續往下閱讀

青森縣是日本蘋果最大產地，生產量佔日本一半以上；而全聯身為全台最會賣蘋果的通路，逢青森縣蘋果苗木種植的150周年，舉辦推廣記者會，並邀請青森縣觀光交流推進部，並推出特惠活動，預期可帶動蘋果整體業績成長1成以上。青森縣氣候涼爽，四季分明，日夜溫差大且日照充足，造就蘋果濃郁香氣與多汁口感，加上精緻的疏花、疏果栽培技術，孕育出果實碩大、風味濃厚的青森蘋果，奠定日本蘋果產量第一的地位。 全聯自2018年導入生鮮商品以來便開始銷售青森蘋果，今年對比去年同期銷售噸數與業績皆達雙位數成長，預估銷量將突破750萬顆，再創歷史新高。2024年青森蘋果產量達37萬噸，總出口量約3萬噸，其中台灣占比超過7成，進口量近2.3萬噸，見消費者對青森蘋果的高度喜愛。全聯表示，今年7、8月雖降雨偏少，但產量仍與往年相當，維持約37萬噸，品質也保持穩定水準。據全聯內部統計，去年青森蘋果3大熱銷品種分別為蜜富士、王林和土岐，佔青森蘋果銷量5成以上。12月起全聯、大全聯同步推出多款蘋果優惠，18日前首推外型圓潤，切開後常有誘人結蜜的青森蜜富士蘋果，後續26日也針對有「蘋果界國王」之稱的王林蘋果特價。為慶祝青森蘋果果150周年紀念，大全聯也推出抽獎活動，只要跟立牌拍照，並上傳至「青森蘋果生活」臉書專頁指定貼文留言區，即可參加抽獎，有機會獲得市價500元的「青森蘋果6入禮盒」乙盒，活動全台限量100組。