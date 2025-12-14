我是廣告 請繼續往下閱讀

時序來到12月中旬，也象徵今年2025即將進入尾聲，在今年依舊有許多充滿話題性的人物，不僅社群討論度非常高，許多事件有登上新聞版面。《NOWNEWS》也特別精選2025年10大爆紅人物，趕快來看看這些人你是否也認識！AiScReam是日本動漫《Love Live!學園偶像計畫》的限定組合，由「Aqours」的黑澤露比（聲優：降幡愛）、「虹咲學園學園偶像同好會」的上原步夢（聲優：大西亞玖璃）與「Liella!」的若菜四季（聲優：大熊和奏）組成。AiScReam於2025年1月推出單曲〈愛♡スクリ～ム！〉正式出道，歌詞當中先用高中低音分別叫了每個角色名字之後，分別詢問「你喜歡的是什麼呢？」，三人再依序回答「比起薄荷巧克力，更喜歡你」、「比起草莓口味，更喜歡你」、「比起Cookies and cream，更喜歡你」，結果超洗腦旋律在Tik Tok上瞬間爆紅，連韓團都爭相模仿。今年3月，眾量級CROWD頻道出身的Andy老師拍片，開撕前女友家寧，，消息震撼各界，Andy老師的個人頻道聲量瞬間爆棚，至今頻道訂閱數已經衝到247萬之多，當初的開撕家寧影片甚至突破1080萬觀看，應該是繼阿翰的「九天玄女」之後，有台灣YouTuber影片破千萬觀看。目前Andy老師跟家寧一家人官司都還在持續進行當中，最新進度張家人已經遭到起訴，，讓許多觀眾又再度刷新三觀，直呼整起事件根本就像在演8點檔。中國38歲偽娘網紅「紅姐」以女裝誘騙多名男子發生性行為，事發地點都是在自己住處，，警方接獲通報之後立刻逮到人，據悉紅姐真實身分是一名38歲的焦姓男子，後續相關都還在審理中，也因為紅姐一角延伸出「來都來了」的迷因梗，指部分受害男性明明發現紅姐是男生，卻還是與其發生關係才離開。民進黨立委王世堅的問政風格非常有特色，經常帶有情緒激昂口氣以及大砲語錄，往往都造成網路討論，過去他在擔任台北市議員時，質詢時任台北市長柯文哲，爆出金句，結果在今年被中國音樂創作者王搏創成歌曲〈沒出息〉，超洗腦旋律搭配歌詞，誰都能來上一句！韓國男團CORTIS在今年8月18日才出道，但出道之後就立即爆紅，先行曲〈GO!〉超級洗腦的旋律跟歌詞，任誰都能來上一句，成員當中也有台灣孩子趙雨凡，讓CORTIS迅速在台灣快速累積大量粉絲，今年AAA頒獎典禮上，CORTIS的精彩表現又再度圈粉一波，活動剛結束就立刻爆增30萬人追蹤，說到今年2025年的洗腦神曲，也不得不提到〈大展鴻圖〉這首歌，先以強烈的洗腦節奏之後，，還帶上簡單的舞蹈，直接掀起一波舞蹈挑戰的風潮，MV在YouTube頻道已經突破1220萬點閱率，也帶動攬佬其他如〈八方來財〉、〈因果〉歌曲的聲量，可以說是在今年非常爆紅的人物之一。中國男星劉宇寧本來是走歌手路線，最早透過「摩登兄弟樂隊」在直播平台和抖音唱歌走紅，渾厚的天籟嗓音吸引大批粉絲追隨，後來在2018年出道之後推出作品，成為許多熱門劇集的主題曲演唱者已經備受關注，近幾年他也開始跨足戲劇圈，然而讓台灣更多人知道劉宇寧關鍵，是在討論他和《小姐不熙娣》助理主持人派翠克「撞臉」，，新聞媒體報導後，許多台灣民眾上網搜尋劉宇寧相關資訊，短短4個月達到破萬筆的網路聲量，也讓他的戲劇作品被更多人看到。，且手上還握有鐵證，讓各界相當震撼，但也因此造就范姜彥豐的聲量大幅度提升，IG追蹤從14萬飆升到30萬，許多人因為該事件認識范姜彥豐。目前據悉雙方已經談妥七位數賠償費用，粿粿願意負擔該金額，相關離婚協議還在持續進行中，范姜彥豐也未再有任何最新爆料。小明劍魔是中國影音平台bilibili上的一名遊戲直播主，以《英雄聯盟》為主要直播內容，除了遊戲技巧之外，小明劍魔跟查看直播觀眾互動也常常是粉絲關注的焦點，今年他在某次開直播時，被觀眾質疑相關問題，接著他不滿回應穿插著搭配超浮誇的表情、瞪大眼睛憤怒的樣子，讓不少人開始爭相模仿，因此變成今年初的網路迷因梗。《KPOP獵魔女團》是今年由索尼動畫製作的「美國電腦動畫歌舞都市奇幻」電影，雖然他們是虛構出來的角色，但導演就在採訪中坦承，主角團Huntrix（魯米、米拉、佐依）是參考當今許多大勢女團的人物，包括BLACKPINK、ITZY、TWICE等；反派男團「Saja Boys」則是參考BTS、TXT、ATEEZ的原型人物。《Kpop獵魔女團》可以說是今年讓更多人接觸韓國音樂圈的文化，電影中創造許多經典的歌曲，包括〈Takedown〉、〈How It's Done〉、〈Soda Pop〉、〈Golden〉、〈Your Idol〉等，傳唱度都是超級高，全世界的人都跟著一起唱起來。以上就是今年2025年十大爆紅、具有話題性的人物，大家是不是都認識呢？今年即將過去，新的一年就即將要到來，無論好壞，希望新的一年大家新的願景都能夠實現，「舊的不去，新的不來」，好好把握2025年最後的時光囉！