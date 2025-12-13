我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院南部聯合服務中心12日於國立高雄大學舉辦「2025南方領袖教育學院」專題演講，邀請政務委員林明昕以「當法律的理想碰上現實－政務委員業務經驗談」為題，並針對大家所關心的兩岸共同打詐指出，困境在於「對方不配合」。他坦言，這是當前打詐工作最大挑戰之一，由於兩岸同文同種，部分嫌犯傾向逃往對岸，若對方不配合，便難以順利將人帶回。談及政務委員的工作內容，林明昕表示，跨部會聯繫和協調是最核心的任務。每位政委均有其督導領域，在處理複雜政策時，經常需要多位政委共同協商。尤其在涉及法條審查時，更需仰賴法律專業，他也分享，法律人看法條很容易，非法律人看法條就非常困難。南服中心副執行長謝文斌則表示，中心舉辦此系列論壇已十多年，多年來持續邀請各部會首長南下進行政策溝通與宣導。今年更轉換形式，走入大專院校，期盼透過政務委員的豐富實務經驗，提升學子對公共政策運作的理解與視野。林明昕首先就以「當法律的理想碰上現實－政務委員業務經驗談」為題，指出政務工作常需要在理想與現實間尋求妥協。他以難民法為例說明，由於資源有限且社會仍具爭議，政府多以專案方式處理，難以直接立法，對難民的照顧也採取較保守的「生存照顧原則」。他也提到，台灣雖然是亞洲第一個承認同性婚姻的國家，但若兩位同性伴侶皆為外國人，現行法規仍無法承認其婚姻，顯示出法律適用仍面臨現實限制。值得一提的是，林明昕特別針對當前打詐面臨兩大挑戰強調，首先是跨境執法困難：多數網路平台為國際公司，加上台灣的國際處境，使跨境打擊詐騙難度極高；另一個是，詐騙手法升級：詐騙手法不斷科技化、組織化、專業化，讓案件數量持續攀升。他也坦言，兩岸共同打詐困境在於「對方不配合」。在互動交流時間，學生踴躍提問。一名學生關注兩岸共打成效，指出許多台灣詐欺犯透過人蛇集團潛逃中國大陸，即便台方提供明確線索，中方仍未積極協助逮捕，讓嫌犯得以在對岸重新生活。對此，林政委坦言，這是當前打詐工作的最大挑戰之一。由於兩岸同文同種，部分嫌犯傾向逃往對岸，若對方不配合，台灣便難以順利將人帶回。