▲以色列鐵穹飛彈防禦系統。（圖／美聯社／達志影像）

賴清德總統上月26日投書《華盛頓郵報》，並隨即在總統府召開記者會宣布提出新台幣1.25兆元國防特別預算，透過打造「台灣之盾」（T-Dome）因應中國軍事威脅。對此，前參謀總長李喜明於美國當地時間11日表示，大家至今還不知道台灣之盾是什麼，也質疑台灣之盾能否防衛全台灣。對此，有軍事專家同意李喜明的看法，也有軍事專家認為中、長期目標是為軍事決策者提供更穩定的財源與計畫，但也警告在台海周邊活動的共艦，搭配垂直飛彈發射系統，威脅性不容忽視，因此防禦系統必須具備全年無休的防禦能力。國防安全研究院戰略及資源所所長蘇紫雲表示，1.25兆新台幣的國防特別預算，包含台灣之盾和其他防空、反艦飛彈的採購，其中、長期主要目標是為軍事決策者提供更穩定的財源與計畫，這個大方向是正確的；台灣之盾涵蓋範圍能涵蓋全台灣，但會分階段進行。蘇紫雲舉例說，台灣之盾可被視為一個巨型防禦體系，各個防空系統以視為小巨蛋，台灣之盾就是把這些體育館變成大巨蛋。大巨蛋的傘骨是強弓飛彈，飛得越高往下涵蓋範圍就越廣；中高空接軌有天弓三型、愛國者三型防空飛彈；再往下是遠程火箭，有NASAMS（國家先進地對空飛彈系統）為基礎，國產的陸射劍二應該有這能力，但是未經過測試，其中NASAMS在俄烏戰場攔截能力有90％。蘇紫雲表示，遠程火箭每一枚約15萬美元，後續應該導入以色列塔米爾 (Tamir)飛彈、「鐵穹」（Iron Dome ）防空系統等較低成本系統攔截，同時引進雷射系統以抵消低成本的火箭彈或無人機威脅。蘇紫雲也提到，除了飛彈、火箭彈，對台灣最具直接威脅的是長時間在台灣周邊繞行的中國海軍軍艦，例如 054A 或 052D 型艦配備垂直發射系統（VLS），一艘船大約60到80個垂直發射單元，若有6艘長時間繞行，平均可部署500枚巡弋飛彈。如果這些艦艇在24海浬外，快速從「由演轉戰」，可以在3分鐘內將約500枚巡弋飛彈投射到目標區域，這被視為第一波突襲。蘇紫雲說，陸地的遠程火箭、東風15、東風16飛彈就變成火力準備階段，在國軍混亂時直升機部隊再上來，所以台灣之盾必須像便利商店一樣具備「24 小時、全年無休」的能力，才能抵消這種火力突襲的威脅。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，在軍事上，任何武器系統都會優先保護高價值目標、重要的區域以及關鍵基礎設施，想要做到「滴水不漏」地保衛全台灣，以目前的預算規模確實不太可能去支撐。他預期台灣之盾的目標是希望在台灣上空建立一個高度整合性的防空系統，來增加對高價值戰力、國軍部隊、重點區域，以及關鍵基礎設施的保護。揭仲表示，針對是否該引進以色列「鐵穹」防空系統，由於台灣之盾概念涉及美製系統與國造武器的整合，這類整合應透過軍售程序由美國來負責，美國不可能將核心關鍵技術釋出給台灣。因此，若要進行整合，必須由美國來負責，並非由台灣或以色列單方面決定，即使以色列有參與意願，最終仍要看美國國防部最終的決定，台灣最多只能將需求提交給美國國防部，是否納入以色列系統由美方決定。揭仲補充說，另一種可能性是台灣希望透過與以色列談判技術移轉，讓國造系統先行出來，之後再於軍售案中，由美國負責將已完成的國造系統與美製系統進行整合。