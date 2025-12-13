我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國13日天氣不穩定，氣象單位指出，受低壓系統與東北季風影響，全國多地出現零星雷陣雨，清晨氣溫偏涼，南部與沿海地區則須留意強風與較大浪高，民眾外出與海上活動應提高警覺。泰國氣象局表示，目前一個低壓區滯留在安達曼海南部，同時中等強度的東北季風影響泰國灣上部、南部上半部與安達曼海上半部，導致南部地區出現間歇性雷陣雨。泰國灣下部浪高可達2公尺，雷雨時浪高可能更高；泰國灣上部浪高約1至2公尺。在北部與中部上空，東風持續影響天氣型態，來自緬甸的西風槽預計通過泰國北部與寮國上空，帶來局部短暫降雨。氣象局也預測，一股來自中國的高壓系統將於14日影響泰國東北部與南海，隨後擴展至多數地區，但南部仍可能持續受到影響。氣象單位提醒，泰國北部與東北部民眾需留意日夜溫差變化，注意身體保暖；農民則應防範強風與降雨對農作物造成損害。各地天氣概況如下：北部地區清晨偏涼，部分地區有短暫陣雨或雷雨，最低溫約17至21度，最高溫25至31度，高山地區氣溫可降至7至15度。東北部清晨涼爽，局部地區有雷陣雨，降雨後氣溫可能下降1至3度，最低溫17至22度，最高溫27至34度，部分地區風勢偏強。中部地區清晨偏涼，局部短暫降雨，最低溫19至22度，最高溫27至32度。東部地區清晨涼爽，零星小雨，最低溫22至24度，最高溫31至33度，近海浪高約1公尺，外海可達1至2公尺。南部東岸地區多地有雷陣雨，最低溫19至24度，最高溫30至33度，部分海域浪高可超過2公尺。南部西岸地區同樣有零星雷陣雨，最低溫21至24度，最高溫30至32度，外海浪高雷雨時可超過2公尺。曼谷及周邊地區清晨偏涼，局部短暫小雨，最低溫21至23度，最高溫30至33度。