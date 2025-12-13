2025 年 The Streamer Awards 頒獎典禮現場爆發意外插曲，台灣知名實況主「最強高中生」Ray 與歐美 VTuber 界天后 Ironmouse（鐵鼠）因一場短暫的互動引發軒然大波。雙方對於「社交邊界」的認知差異，在隨後的直播中演變成隔空交火，引發全球社群熱烈討論。
爭議引爆點：一句「妳長怎樣」
事件起因於 Ray 與友人 Rakai 在頒獎典禮現場，偶遇透過平板連線出席的 Ironmouse。據悉，Ray 在寒暄過程中，直接詢問了 Ironmouse：「妳現實中長怎樣？（What do you look like?）」。
面對這突如其來的提問，Ironmouse 當下自嘲「因為是 VTuber 所以長得醜」試圖帶過，但隨後對方又追問種族問題。這段看似平常的對話，卻因 Ironmouse 特殊的身分背景，成為衝突導火線。
Ironmouse 視角：深感冒犯與不適
Ironmouse 事後在個人直播中罕見動怒。身為 VShojo 創始成員的她，因患有嚴重免疫缺陷病（CVID）長期臥病在床，隱私與「虛擬形象」下的真實樣貌一直是其敏感底線。
「我看到他走過來就知道會被問這種蠢問題。」Ironmouse 直言，這段互動讓她感到極度不舒服甚至發抖。她表示，當下是為了保持禮貌才以玩笑帶過，但對方觸碰了 VTuber 圈最忌諱的「中之人」（虛擬形象後的真實身分）隱私問題，被她視為極度無禮的行為。
Ray 視角：困惑喊冤「我做了什麼？」
針對指控，Ray 在得知後顯得相當錯愕。他在直播中情緒激動地以中文喊冤：「我他X做了什麼事情？」，強調自己只是進行正常的社交閒聊，並無惡意。
Ray 表示，若 Ironmouse 當下感到不適，他願意道歉，但也反擊對方不該在事後公開批評，認為此舉是在「亂講話」，甚至半開玩笑地表示若有律師不排除提告。
事件點評：文化與圈層的碰撞
這場爭議凸顯了「實況圈」與「VTuber 圈」截然不同的社交禮儀。對於一般實況主而言，詢問長相或許是普通話題；但對於依靠虛擬形象活動、且因病需高度保護隱私的 Ironmouse 來說，這無疑是踩到了最大的地雷。目前雙方粉絲在網路上各執一詞，論戰仍在持續延燒。
資料來源：xQc Clips、Ironmouse X、Ray X
