總統賴清德今（13）日在YouTube頻道公布影片，前往位於台北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪靠著家鄉私房麵養大三個孩子、撐起一家四口的中配老闆郭明華，並大啖店裡招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃。郭明華表示，看著總統吃得津津有味，內心感到十分欣慰，認為台灣是她生兒育女、做阿嬤的地方，「這裡更是我的家」。立法院藍白黨團日前提出《國籍法》修正草案，主張放寬中國籍配偶參政規範，引發外界討論，賴清德則強調，台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人。賴清德近日前往位於台北市中山區的「開封包公府私房麵館」，老闆郭明華來自中國河南開封，20多年前嫁到台灣，用一碗家鄉包公麵的好滋味，拉拔三個孩子、撐起一家四口。賴清德此行前往拜訪，一進店內，郭明華謙稱「小小店面」，賴清德直呼精緻，並現場點了店內招牌「包公私房麵」以及幾樣小菜。郭明華說，河南是旱地，飲食習慣為麵食，河南傳統私房麵是以手工麵條，拌著豆皮絲、雞蛋，經他改良豆皮絲以肉絲取代，據傳這也是「包青天」包公的養生餐；賴清德聽聞後笑稱，大力水手是靠菠菜，包公辦案則是靠養生餐，大讚這碗麵看似簡單，但吃起來相當不簡單。郭明華回憶，當年來到台灣，一路打拚，從大同區起家至今，「真的感受到這邊（台灣）很有愛」，孩子也紛紛成家，至今已經有一個兩歲多的孫女，賴清德欣慰表示，苦盡甘來，郭明華則說「有愛的政府才讓我好命」。郭明華的媳婦來自馬來西亞，和郭明華兒子一起開了間日本料理店，郭明華笑稱「一個家好幾個籍」，賴清德聽聞直呼非常特別，但「台灣就是多元文化」、「台灣愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，台灣社會很歡迎」，一如他所說「因為你認同台灣，你在台灣打拚，你就是這個國家的主人」。有趣的是，賴清德現場當起美食部落客，一邊吃麵、一邊分享口感與心得，最後一滴不剩「完食」、「清碗」，郭明華在旁表示，看著總統吃得津津有味，令人欣慰；賴則笑稱，未來總統府開會也要吃包公私房麵，現場氣氛相當熱絡感動。此外，賴清德也在臉書表示，這碗麵打動他的，除了味道，還有它承載的人生故事，「一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地」。賴清德提到，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人，政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。