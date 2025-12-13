我是廣告 請繼續往下閱讀

一場突如其來的火警，意外映照出人性中最柔軟卻也最勇敢的一面。菲律賓宿霧日前發生一起工業大樓火災，一名女子在火勢逼近時，沒有第一時間逃生，而是先將2隻愛犬救出，隨後才在消防人員引導下安全撤離，冷靜又溫暖的舉動感動無數網友。根據《馬尼拉公報》報導，火警發生在10日早上7時左右，地點位於曼達維市一棟3層樓高的工業建築。火勢自1樓竄起，迅速延燒至2樓倉庫，並波及3樓的員工宿舍區，該名女子當時就在3樓。現場畫面顯示，濃煙不斷自建築物冒出，女子站在陽台上聽從消防人員指示，神情雖緊張卻仍保持鎮定。她沒有立刻翻越欄杆撤離，而是先將2隻狗安置妥當後，才跨過陽台欄杆，沿著消防人員架設的梯子爬下逃生。所幸這起火警未造成人員傷亡，火勢也隨後受到控制。相關影片在社群平台曝光後，引發大量轉傳，不少網友留言盛讚女子臨危不亂，更稱她「在最危急的時刻，仍選擇守護生命」，也讓這段驚險瞬間成為網路上一則溫暖人心的畫面。