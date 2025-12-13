我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞馬六甲近日傳出一起迷魂黨詐騙事件，一名80多歲的婦人外出途中遭陌生人設局，對方先以哭訴求助博取同情，再以玄學恐嚇施壓，誘使她交出現金與金飾，不僅多年積蓄付諸流水，連母親留下的遺物也一併被騙走，事後身心大受打擊。根據大馬《東方日報》報導，事件發生在7日早上約10時，地點位於馬六甲市區新路一帶。當時婦人正騎著腳踏車，準備替其他長者送餐，途中遭2名陌生女子攔下搭話。其中一人情緒激動地哭訴，聲稱丈夫重病急需草藥治療，懇求婦人幫忙指路。婦人起初因趕時間婉拒，但見對方哭得傷心不已，最終停下腳踏車協助，卻因此一步步落入陷阱。對方隨後提議帶婦人一同前往找草藥，並將她帶上一輛車內已坐有2人的轎車。途中3人開始語帶恐嚇，聲稱婦人家人「招惹到不好的東西」，若3天內未進行祭拜化解，恐怕會遭遇不測。婦人聽後驚慌失措，依指示獨自返家，取出2條金飾、1600令吉現金以及一把白米，並放入對方事先準備好的黑色袋子中。歹徒將袋子封好後叮囑她，必須等到明年1月6日才能打開，才能「保平安」。然而婦人返家後越想越不安，忍不住提前查看袋子，才赫然發現裡頭的現金與金飾全數消失，只剩下2瓶礦泉水與2包洗衣粉，這才驚覺自己遭到詐騙。當地居民組織指出，婦人遭騙的其中一條金鍊是母親臨終前留下的遺物，另一條手鍊則是她多年省吃儉用購入，平時甚至捨不得配戴，損失讓她相當心痛。婦人事後情緒低落，對陌生人產生高度戒心，也留下心理陰影。地方人士呼籲，家屬務必多關心並提醒長輩，切勿隨意與陌生人攀談，更不要輕信任何涉及玄學、作法事的說法，一旦察覺異狀，應立即離開並向親友或警方求助。